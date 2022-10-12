https://sputnikarabic.ae/20221012/عبد-اللهيان-يصرح-أن-بلاده-لن-تسمح-لأي-طرف-داخلي-أو-خارجي-المساس-بأمن-إيران-القومي-1068953025.html

عبد اللهيان يصرح أن بلاده لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي المساس بأمن إيران القومي

عبد اللهيان يصرح أن بلاده لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي المساس بأمن إيران القومي

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلاده أمر مرفوض بشدة. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T16:38+0000

2022-10-12T16:38+0000

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وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال تلفوني مع نظيره البلغاري نيكولاي ميلكوف، وكذلك مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونيا.وانتقد عبد اللهيان لجوء الدول الغربية إلى المعايير المزدوجة بشأن أحداث الشغب في إيران، موضحا أنه وشدد الوزير الإيراني على أن دستور بلاده يضمن حق الاحتجاج السلمي للشعب، مضيفا أن الاحتجاج المشروع يختلف عن أعمال الشغب والإرهابيين المنظمين الذين يستهدفون أمن إيران وأرواح وممتلكات شعبها، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي المساس بأمنها.واعترض عبد اللهيان في تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، على التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية لإيران، محذرا من أن طهران سترد بالمثل إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على إيران.ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اعتقال أكثر من 250 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة على وفاة الفتاة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب.وكشفت الوزارة في بيان وقتها، أن المواطنين الأجانب من دول فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا في مكان أحداث الشغب أو "وراء كواليس المؤامرة"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.وأضاف البيان أنه تم توجيه "الإشعار الواجب" إلى "السفارات التي كان لعملائها أدنى مشاركة أو دخول إلى ساحة الاضطرابات"، بما في ذلك سفارات "ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والسويد".وخلال الأسابيع الأخيرة، نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عاما كانت قد احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية في العاصمة طهران بزعم عدم التزامها باللباس الإسلامي الصارم الإيراني.وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

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