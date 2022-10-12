https://sputnikarabic.ae/20221012/نتنياهو-يعتبر-الاتفاق-مع-لبنان-مخزيا-ويصف-لابيد-بـالضعيف-والهاوي-1068958659.html
نتنياهو يعتبر الاتفاق مع لبنان "مخزيا" ويصف لابيد بـ"الضعيف والهاوي"
نتنياهو يعتبر الاتفاق مع لبنان "مخزيا" ويصف لابيد بـ"الضعيف والهاوي"
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يائير لابيد، عقب مؤتمر صحفي للأخير حول الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية ووصفه بـ "الضعيف... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T18:47+0000
2022-10-12T18:47+0000
2022-10-12T18:51+0000
بنيامين نتنياهو
بيني غانتس
إسرائيل
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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جاء ذلك في تصريحات متلفزة لنتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 12 عاما (2009- 2021).وسخر نتنياهو من تصريحات لابيد بأن الحديث يدور عن "اتفاق تاريخي"، قائلا "اتفاق استسلام مخجل لنصر الله من قبل لابيد وغانتس".وتابع نتنياهو: "هذه اتفاقية استسلام من قبل رئيس وزراء انتقالي ضعيف وهاوي"، معتبرا أن الأمر الأكثر خطورة هو "أن لابيد وغانتس قد خلقا سابقة خطيرة للغاية - الإرهاب يهدد وإسرائيل تتراجع. وهذا ضرر خطير للغاية لقوتنا الرادعة".وكان لابيد قد وصف في مؤتمر صحفي مشترك مع غانتس الليلة، الاتفاق مع لبنان بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، وقال إنه "يجنبنا احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله".فيما قال غانتس: "الاتفاق الذي توصلنا إليه حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل، ويؤمن حرية عملنا في الساحل، ويعمل على تخفيف النفوذ الإيراني في لبنان".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, بيني غانتس, إسرائيل, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, بيني غانتس, إسرائيل, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
نتنياهو يعتبر الاتفاق مع لبنان "مخزيا" ويصف لابيد بـ"الضعيف والهاوي"
18:47 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يائير لابيد، عقب مؤتمر صحفي للأخير حول الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية ووصفه بـ "الضعيف والهاوي".
جاء ذلك في تصريحات متلفزة لنتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 12 عاما (2009- 2021).
وسخر نتنياهو من تصريحات لابيد بأن الحديث يدور عن "اتفاق تاريخي"، قائلا "اتفاق استسلام مخجل لنصر الله من قبل لابيد وغانتس".
وأضاف: "لقد أعطوه مياهنا الإقليمية، وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية أيضًا رضخنا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل".
وتابع نتنياهو: "هذه اتفاقية استسلام من قبل رئيس وزراء انتقالي ضعيف وهاوي"، معتبرا أن الأمر الأكثر خطورة هو "أن لابيد وغانتس قد خلقا سابقة خطيرة للغاية - الإرهاب يهدد وإسرائيل تتراجع. وهذا ضرر خطير للغاية لقوتنا الرادعة".
وكان لابيد
قد وصف في مؤتمر صحفي مشترك مع غانتس الليلة، الاتفاق مع لبنان بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، وقال إنه "يجنبنا احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله".
فيما قال غانتس: "الاتفاق الذي توصلنا إليه حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل، ويؤمن حرية عملنا في الساحل، ويعمل على تخفيف النفوذ الإيراني في لبنان".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت
) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.