https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الإيراني-يقول-إن-الولايات-المتحدة-والكيان-الصهيوني-سبب-انعدام-الأمن-في-المنطقة-1068987244.html

الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سبب انعدام الأمن في المنطقة

الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سبب انعدام الأمن في المنطقة

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تسببا في انعدام الأمن وانتشار العنف والإرهاب والحروب والاضطرابات في... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T12:52+0000

2022-10-13T12:52+0000

2022-10-13T12:52+0000

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وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات رئيسي جاءت في كلمة ألقاها في القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا".وشدد الرئيس الإيراني على أن انعدام الأمن وتفشي الإرهاب والحروب والاضطرابات في المنطقة وقتل الأطفال والمدنيين في كل من سوريا وفلسطين واليمن وأفغانستان، سوف ينتهي بانتهاء الاحتلال واحترام حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها.وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن انعدام الأمن والاستقرار في أفغانستان يحتاج لخطوات عملية تتمثل في الحوار السياسي الذي سيشكل بدوره حكومة موسعة تشارك فيها كل الأطراف الأفغانية، لافتا إلى أن:التكفيريين في سوريا وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم تحركوا نحو الشرق في خطة لنشر الاضطرابات في عدة مناطق من بينها آسيا الوسطى.ودان الرئيس الإيراني كل أنواع الإرهاب بما فيها الإرهاب الاقتصادي الذي يعيق التنمية الاقتصادية للدول المستقلة، مضيفا أن بلاده بامتلاكها حضارة عريقة وثقافة غنية أرست سياستها الخارجية على أساس التعاليم الإلهية - الإنسانية التي تشمل العدالة والحرية والاستقلال.ولفت رئيسي إلى أن العالم بحاجة إلى دور أكثر فاعلية للآليات الإقليمية أكثر من أي وقت مضى، منوها إلى أن الدول الأعضاء في مؤتمر "سيكا" بإمكانها ومن استخدام الأساليب الحالية لتوسيع السلام والأمن القائم على الدبلوماسية والعدالة والروحانية.يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.

https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الكازاخستاني-أعلن-منح-الكويت-صفة-مشارك-في-اجتماعات-مؤتمر-التفاعل-وإجراءات-بناء-الثقة-في-آسيا-1068966109.html

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