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https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-عباس-في-أستانا-1068972467.html
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني عباس في أستانا
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني عباس في أستانا
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" . 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:28+0000
2022-10-13T10:22+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
أستانا
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وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء "هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أكثر فاعلية، خاصة وأن هناك إمكانية لذلك".وأشار الرئيس الروسي إلى تطور العلاقات الإنسانية بين البلدين، ويدرس طلاب فلسطينيون في روسيا في مختلف المجالات".وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا في أستانا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.قال أوشاكوف للصحفيين، "سيلتقي بوتين برئيس دولة فلسطين محمود عباس. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية.وبالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي".وتعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا".وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221012/-بوتين-يلتقي-عباس-في-أستانا-لبحث-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1068945846.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أستانا
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أستانا

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني عباس في أستانا

09:28 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 13.10.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في أستانا
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . POOL
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء "هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أكثر فاعلية، خاصة وأن هناك إمكانية لذلك".
وأشار الرئيس الروسي إلى تطور العلاقات الإنسانية بين البلدين، ويدرس طلاب فلسطينيون في روسيا في مختلف المجالات".
وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا في أستانا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
قال أوشاكوف للصحفيين، "سيلتقي بوتين برئيس دولة فلسطين محمود عباس. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية.
وبالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي".
وتعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
بوتين يلتقي عباس في أستانا لبحث التسوية في الشرق الأوسط
أمس, 14:25 GMT
وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.
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