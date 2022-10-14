https://sputnikarabic.ae/20221014/الحكومة-التونسية-تحذر-من-ذباب-إلكتروني-يحاول-إثار-الذعر-في-البلاد-1069044477.html
الحكومة التونسية تحذر من "ذباب إلكتروني" يحاول إثار الذعر في البلاد
الحكومة التونسية تحذر من "ذباب إلكتروني" يحاول إثار الذعر في البلاد
حذرت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، من وجود مجموعات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي تحاول استغلال أوضاع البلاد لإثارة الرأي العام والتأثير سلبا على... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T19:47+0000
2022-10-14T19:47+0000
2022-10-14T19:47+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكرت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بيان نقلته شبكة "نسمة"، أن هذه المجموعات تتكون من أفراد يخفون هوياتهم الحقيقية، وعكفت أخيرا على تشكيل جيوش إلكترونية وتطبيق تقنية "الذباب الإلكتروني".وأضافت أن هذه المجموعات أنشأت حسابات وصفحات ترتكز على الذكاء البشري والصنعي بقصد "تأليب الرأي العام والتأثير السلبي على الاستقرار الوطني.وأوضح البيان أن المجموعات تنشر بشكل آلي ومكثف معلومات وأخبارا وصورا ومقاطع فيديو تهدف إلى إثارة الذعر والاضطرابات بين المواطنين، وفي النهاية إلى خلق أزمات اجتماعية واقتصادية، مستخدمة "روبوتات أفاتار".وحثت الحكومة التونسيين على التأكد من صحة المعلومات التي يتابعونها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية والمنظمة في استقاء المعلومات الصحيحة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/أزمة-المحروقات-تشل-تونس-وتخلف-موجة-من-الغضب-والاحتقان-1068977509.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الحكومة التونسية تحذر من "ذباب إلكتروني" يحاول إثار الذعر في البلاد
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حذرت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، من وجود مجموعات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي تحاول استغلال أوضاع البلاد لإثارة الرأي العام والتأثير سلبا على المواطنين.
وذكرت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بيان نقلته شبكة "نسمة"، أن هذه المجموعات تتكون من أفراد يخفون هوياتهم الحقيقية، وعكفت أخيرا على تشكيل جيوش إلكترونية وتطبيق تقنية "الذباب الإلكتروني".
وأضافت أن هذه المجموعات أنشأت حسابات وصفحات ترتكز على الذكاء البشري والصنعي بقصد "تأليب الرأي العام
والتأثير السلبي على الاستقرار الوطني.
وأوضح البيان أن المجموعات تنشر بشكل آلي ومكثف معلومات وأخبارا وصورا ومقاطع فيديو تهدف إلى إثارة الذعر والاضطرابات بين المواطنين
، وفي النهاية إلى خلق أزمات اجتماعية واقتصادية، مستخدمة "روبوتات أفاتار".
وحثت الحكومة التونسيين على التأكد من صحة المعلومات التي يتابعونها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية والمنظمة في استقاء المعلومات الصحيحة.