https://sputnikarabic.ae/20221015/الداخلية-التونسية-تعلن-ضبط-أشخاص-بحوزتهم-مبالغ-مالية-خلال-احتجاجات-في-العاصمة-1069058823.html

الداخلية التونسية تعلن ضبط أشخاص بحوزتهم "مبالغ مالية" خلال احتجاجات في العاصمة

الداخلية التونسية تعلن ضبط أشخاص بحوزتهم "مبالغ مالية" خلال احتجاجات في العاصمة

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إنها ضبطت أشخاصا بحوزتهم مبالغ مالية خلال مسيرتين شهدتهما العاصمة، طالب المحتجون خلالهما بإسقاط نظام الرئيس قيس... 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T14:31+0000

2022-10-15T14:31+0000

2022-10-15T14:31+0000

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وأوضحت الداخلية في بيان: "تم ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة".وأشارت إلى أن المبالغ المضبوطة 12 ألف دينار (3.65 آلاف دولار)، و1190 دينار (362 دولارا) و2000 دينار (608 دولارات) و1200 دينار (365 دولارا)، على ما نقلت قناة "نسمة" التونسية.وأضافت أن أحد هؤلاء الأربعة عثر بحوزتهم "على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".ونفت الداخلية ما تردد حول تعطيل المواصلات العامة في تونس العاصمة بالتزامن مع الاحتجاجات، وقالت إن وحداتها الأمنية "تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون".ونظمت "جبهة الخلاص" التونسية والتي تضم أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، مسيرة احتجاجية بالعاصمة، طالبت خلالها بإسقاط ما وصفته بـ"انقلاب" الرئيس قيس سعيد.وبشكل متزامن نظم "الحزب الدستوري الحر"، مسيرة احتجاجية أخرى بتونس العاصمة، طالب المشاركون فيها بإسقاط نظام سعيد، وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وفرض الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، إجراءات استثنائية تضمنت بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي، قال إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".

https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-الخلاص-التونسية-يقول-إن-سفارات-أجنبية-حذرت-مواطنيها-من-التجول-في-شوارع-بلاده-1069055334.html

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