https://sputnikarabic.ae/20221015/بعد-تلويح-وزير-الدفاع-بالاستقالة-بسببها-ما-هي-ميزانية-دفاع-الجيش-البريطاني-في-2022-1069066629.html
بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟
بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟
يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، رغم إن بريطانيا تمثل واحدة من أكثر 4 دول إنفاقا على جيوشها. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T18:21+0000
2022-10-15T18:21+0000
2022-10-15T18:21+0000
رصد عسكري
بريطانيا
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن ميزانية دفاع الجيش البريطاني تصل إلى 68 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 4 عالميا.ولا يسبق بريطانيا في الإنفاق العسكري سوى 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.ما هو حجم القوة العسكرية للجيش البريطاني؟يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.ويمتلك الجيش البريطاني قوات جوية تضم 693 طائرة حربية وقوات برية تضم 227 دبابة وأكثر من 5 آلاف مدرعة وعشرات المدافع وراجمات الصواريخ.ويتكون الأسطول الحربي البريطاني من 75 وحدة بحرية بينها حاملتا طائرات و10 غواصات.لماذا لوح وزير الدفاع البريطاني بالاستقالة؟أفادت تقارير إعلامية بأن بين والاس، وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه في حال لم يتم رفع ميزانية الدفاع لمواجهة ما يرى أنه تهديدات أمنية متزايدة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إعلامية-تفيد-بأن-وزير-الدفاع-البريطاني-قد-يستقيل-من-منصبه-بسبب-ميزانية-الجيش-1069063091.html
https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html
بريطانيا
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رصد عسكري, بريطانيا
بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟
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يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، رغم إن بريطانيا تمثل واحدة من أكثر 4 دول إنفاقا على جيوشها.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن ميزانية دفاع الجيش البريطاني
تصل إلى 68 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 4 عالميا.
ولا يسبق بريطانيا
في الإنفاق العسكري سوى 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.
ما هو حجم القوة العسكرية للجيش البريطاني؟
يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.
ويمتلك الجيش البريطاني قوات جوية تضم 693 طائرة حربية وقوات برية تضم 227 دبابة وأكثر من 5 آلاف مدرعة وعشرات المدافع وراجمات الصواريخ.
ويتكون الأسطول الحربي البريطاني من 75 وحدة بحرية بينها حاملتا طائرات و10 غواصات.
لماذا لوح وزير الدفاع البريطاني بالاستقالة؟
أفادت تقارير إعلامية بأن بين والاس، وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه في حال لم يتم رفع ميزانية الدفاع
لمواجهة ما يرى أنه تهديدات أمنية متزايدة.