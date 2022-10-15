عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/بعد-تلويح-وزير-الدفاع-بالاستقالة-بسببها-ما-هي-ميزانية-دفاع-الجيش-البريطاني-في-2022-1069066629.html
بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟
بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟
يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، رغم إن بريطانيا تمثل واحدة من أكثر 4 دول إنفاقا على جيوشها. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T18:21+0000
2022-10-15T18:21+0000
رصد عسكري
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d7d6fcbc7d83be8a5836668d6f74d0c.jpg
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن ميزانية دفاع الجيش البريطاني تصل إلى 68 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 4 عالميا.ولا يسبق بريطانيا في الإنفاق العسكري سوى 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.ما هو حجم القوة العسكرية للجيش البريطاني؟يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.ويمتلك الجيش البريطاني قوات جوية تضم 693 طائرة حربية وقوات برية تضم 227 دبابة وأكثر من 5 آلاف مدرعة وعشرات المدافع وراجمات الصواريخ.ويتكون الأسطول الحربي البريطاني من 75 وحدة بحرية بينها حاملتا طائرات و10 غواصات.لماذا لوح وزير الدفاع البريطاني بالاستقالة؟أفادت تقارير إعلامية بأن بين والاس، وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه في حال لم يتم رفع ميزانية الدفاع لمواجهة ما يرى أنه تهديدات أمنية متزايدة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إعلامية-تفيد-بأن-وزير-الدفاع-البريطاني-قد-يستقيل-من-منصبه-بسبب-ميزانية-الجيش-1069063091.html
https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2590f756d8ec06e68a943d079e205eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, بريطانيا
رصد عسكري, بريطانيا

بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟

18:21 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
تابعنا عبرTelegram
يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، رغم إن بريطانيا تمثل واحدة من أكثر 4 دول إنفاقا على جيوشها.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن ميزانية دفاع الجيش البريطاني تصل إلى 68 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 4 عالميا.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب ميزانية الجيش
16:51 GMT
ولا يسبق بريطانيا في الإنفاق العسكري سوى 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.

ما هو حجم القوة العسكرية للجيش البريطاني؟

يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.
ويمتلك الجيش البريطاني قوات جوية تضم 693 طائرة حربية وقوات برية تضم 227 دبابة وأكثر من 5 آلاف مدرعة وعشرات المدافع وراجمات الصواريخ.
أفراد الجيش التشيكي خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
ما هي القدرات العسكرية لأقوى 10 جيوش في "الناتو" وترتيبها عالميا؟
20 فبراير, 12:52 GMT
ويتكون الأسطول الحربي البريطاني من 75 وحدة بحرية بينها حاملتا طائرات و10 غواصات.

لماذا لوح وزير الدفاع البريطاني بالاستقالة؟

أفادت تقارير إعلامية بأن بين والاس، وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه في حال لم يتم رفع ميزانية الدفاع لمواجهة ما يرى أنه تهديدات أمنية متزايدة.
© Sputnikما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала