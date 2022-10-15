https://sputnikarabic.ae/20221015/بعد-تلويح-وزير-الدفاع-بالاستقالة-بسببها-ما-هي-ميزانية-دفاع-الجيش-البريطاني-في-2022-1069066629.html

بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟

بعد تلويح وزير الدفاع بالاستقالة بسببها... ما هي ميزانية دفاع الجيش البريطاني في 2022؟

يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، رغم إن بريطانيا تمثل واحدة من أكثر 4 دول إنفاقا على جيوشها. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T18:21+0000

2022-10-15T18:21+0000

2022-10-15T18:21+0000

رصد عسكري

بريطانيا

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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن ميزانية دفاع الجيش البريطاني تصل إلى 68 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 4 عالميا.ولا يسبق بريطانيا في الإنفاق العسكري سوى 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.ما هو حجم القوة العسكرية للجيش البريطاني؟يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.ويمتلك الجيش البريطاني قوات جوية تضم 693 طائرة حربية وقوات برية تضم 227 دبابة وأكثر من 5 آلاف مدرعة وعشرات المدافع وراجمات الصواريخ.ويتكون الأسطول الحربي البريطاني من 75 وحدة بحرية بينها حاملتا طائرات و10 غواصات.لماذا لوح وزير الدفاع البريطاني بالاستقالة؟أفادت تقارير إعلامية بأن بين والاس، وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه في حال لم يتم رفع ميزانية الدفاع لمواجهة ما يرى أنه تهديدات أمنية متزايدة.

https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إعلامية-تفيد-بأن-وزير-الدفاع-البريطاني-قد-يستقيل-من-منصبه-بسبب-ميزانية-الجيش-1069063091.html

https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html

بريطانيا

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رصد عسكري, بريطانيا