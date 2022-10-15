عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إعلامية-تفيد-بأن-وزير-الدفاع-البريطاني-قد-يستقيل-من-منصبه-بسبب-ميزانية-الجيش-1069063091.html
تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب ميزانية الجيش
تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب ميزانية الجيش
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، قد يستقيل من منصبه، في حال لم يقم وزير المالية الجديد جيرمي هانت، بزيادة ميزانية الجيش. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:51+0000
2022-10-15T16:51+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة، اليوم السبت، أن "تراجع حكومة ليز تراس عن رفع ميزانية الجيش البريطاني سيؤدي، على الأرجح، إلى استقالة والاس".وأشار مصدر في وزارة الدفاع إلى أن والاس سيحاول الضغط على رئيسة الوزراء من أجل الوفاء بالتعهدات، التي قطعتها بخصوص زيادة الإنفاق الدفاعي.وبحسب القناة، فإن وزير الدفاع البريطاني بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي مع ازدياد التهديدات الأمنية.وكان وزير المالية البريطاني المعين حديثا جيرمي هانت قد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية، ولا سيما وزارة الدفاع، سيتعين عليها اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن الإنفاق، لافتا إلى أن الإنفاق الدفاعي لن يزيد عن 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20221009/بريطانيا-وأمريكا-تبحثان-استئناف-إنتاج-مدافع-إم-777-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1068802980.html
https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-وزارة-الدفاع-البريطانية-ترفض-إيواء-لاجئين-أوكران-في-منازل-عسكرية-فارغة-1068474571.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب ميزانية الجيش

16:51 GMT 15.10.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبرTelegram
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، قد يستقيل من منصبه، في حال لم يقم وزير المالية الجديد جيرمي هانت، بزيادة ميزانية الجيش.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة، اليوم السبت، أن "تراجع حكومة ليز تراس عن رفع ميزانية الجيش البريطاني سيؤدي، على الأرجح، إلى استقالة والاس".
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا وأمريكا تبحثان استئناف إنتاج مدافع "إم 777" بسبب الأزمة الأوكرانية
9 أكتوبر, 15:19 GMT
وأشار مصدر في وزارة الدفاع إلى أن والاس سيحاول الضغط على رئيسة الوزراء من أجل الوفاء بالتعهدات، التي قطعتها بخصوص زيادة الإنفاق الدفاعي.
وبحسب القناة، فإن وزير الدفاع البريطاني بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي مع ازدياد التهديدات الأمنية.
وصول لاجئين من دونباس إلى روستوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
إعلام: وزارة الدفاع البريطانية ترفض إيواء لاجئين أوكران في منازل عسكرية فارغة
1 أكتوبر, 12:38 GMT
وكان وزير المالية البريطاني المعين حديثا جيرمي هانت قد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية، ولا سيما وزارة الدفاع، سيتعين عليها اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن الإنفاق، لافتا إلى أن الإنفاق الدفاعي لن يزيد عن 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.
© Sputnikما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала