https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إعلامية-تفيد-بأن-وزير-الدفاع-البريطاني-قد-يستقيل-من-منصبه-بسبب-ميزانية-الجيش-1069063091.html
تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب ميزانية الجيش
تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب ميزانية الجيش
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، قد يستقيل من منصبه، في حال لم يقم وزير المالية الجديد جيرمي هانت، بزيادة ميزانية الجيش. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:51+0000
2022-10-15T16:51+0000
2022-10-15T16:51+0000
العالم
بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة، اليوم السبت، أن "تراجع حكومة ليز تراس عن رفع ميزانية الجيش البريطاني سيؤدي، على الأرجح، إلى استقالة والاس".وأشار مصدر في وزارة الدفاع إلى أن والاس سيحاول الضغط على رئيسة الوزراء من أجل الوفاء بالتعهدات، التي قطعتها بخصوص زيادة الإنفاق الدفاعي.وبحسب القناة، فإن وزير الدفاع البريطاني بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي مع ازدياد التهديدات الأمنية.وكان وزير المالية البريطاني المعين حديثا جيرمي هانت قد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية، ولا سيما وزارة الدفاع، سيتعين عليها اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن الإنفاق، لافتا إلى أن الإنفاق الدفاعي لن يزيد عن 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.
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العالم, بريطانيا
تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب ميزانية الجيش
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، قد يستقيل من منصبه، في حال لم يقم وزير المالية الجديد جيرمي هانت، بزيادة ميزانية الجيش.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت القناة، اليوم السبت، أن "تراجع حكومة ليز تراس عن رفع ميزانية الجيش البريطاني سيؤدي، على الأرجح، إلى استقالة والاس".
وأشار مصدر في وزارة الدفاع إلى أن والاس سيحاول الضغط على رئيسة الوزراء من أجل الوفاء بالتعهدات، التي قطعتها بخصوص زيادة الإنفاق الدفاعي
.
وبحسب القناة، فإن وزير الدفاع البريطاني بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي مع ازدياد التهديدات الأمنية.
وكان وزير المالية البريطاني المعين حديثا جيرمي هانت قد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية
، ولا سيما وزارة الدفاع، سيتعين عليها اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن الإنفاق، لافتا إلى أن الإنفاق الدفاعي لن يزيد عن 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.