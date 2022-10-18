https://sputnikarabic.ae/20221018/-بيسكوف-العمل-جار-لدمج-المناطق-المنضمة-ووضعها-تحت-المظلة-النووية-الروسية-1069182147.html

بيسكوف: العمل جار لدمج المناطق المنضمة ووضعها تحت "المظلة النووية" الروسية

بيسكوف: العمل جار لدمج المناطق المنضمة ووضعها تحت "المظلة النووية" الروسية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار على دمج المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا في النظام الأمني للبلاد، مشددا على أنها... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T11:39+0000

2022-10-18T11:39+0000

2022-10-18T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/06/1035470688_0:56:2591:1513_1920x0_80_0_0_c59ad389a03721eaeae5c9dd9e614a9b.jpg

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما إذا كانت "المظلة النووية" الروسية ستشمل المناطق الجديدة (دونيتسك، لوغانسك، زابوروجيه، خيرسون): "تعلمون أنها (هذه المناطق) انضمت قبل مدة ليست بعيدة نسبيا، لذا، يجري العمل الآن لدمج هذه المناطق الجديدة في النظام القانوني، ونظام الأمن في روسيا الاتحادية، وكذلك في النظام الاقتصادي، والاجتماعي، وما إلى ذلك. ولكن جميع هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية".وانضمت كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية، عقب استفتاء جرى فيها أسفرت نتائجه عن رغبة جامحة من سكانها بالانضمام إلى روسيا، وبعد مصادقة البرلمان الروسي بغرفتيه، وتصديق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية.

https://sputnikarabic.ae/20221018/غروسي-يقول-إن-اتفاق-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-ممكن-قبل-نهاية-العام-1069166926.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا