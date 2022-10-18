https://sputnikarabic.ae/20221018/-بيسكوف-العمل-جار-لدمج-المناطق-المنضمة-ووضعها-تحت-المظلة-النووية-الروسية-1069182147.html
بيسكوف: العمل جار لدمج المناطق المنضمة ووضعها تحت "المظلة النووية" الروسية
بيسكوف: العمل جار لدمج المناطق المنضمة ووضعها تحت "المظلة النووية" الروسية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار على دمج المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا في النظام الأمني للبلاد، مشددا على أنها... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:39+0000
2022-10-18T11:39+0000
2022-10-18T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما إذا كانت "المظلة النووية" الروسية ستشمل المناطق الجديدة (دونيتسك، لوغانسك، زابوروجيه، خيرسون): "تعلمون أنها (هذه المناطق) انضمت قبل مدة ليست بعيدة نسبيا، لذا، يجري العمل الآن لدمج هذه المناطق الجديدة في النظام القانوني، ونظام الأمن في روسيا الاتحادية، وكذلك في النظام الاقتصادي، والاجتماعي، وما إلى ذلك. ولكن جميع هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية".وانضمت كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية، عقب استفتاء جرى فيها أسفرت نتائجه عن رغبة جامحة من سكانها بالانضمام إلى روسيا، وبعد مصادقة البرلمان الروسي بغرفتيه، وتصديق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/غروسي-يقول-إن-اتفاق-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-ممكن-قبل-نهاية-العام-1069166926.html
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روسيا
بيسكوف: العمل جار لدمج المناطق المنضمة ووضعها تحت "المظلة النووية" الروسية
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار على دمج المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا في النظام الأمني للبلاد، مشددا على أنها جزء لا يتجزأ من الوطن الأم روسيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما إذا كانت "المظلة النووية" الروسية ستشمل المناطق الجديدة (دونيتسك، لوغانسك، زابوروجيه، خيرسون): "تعلمون أنها (هذه المناطق) انضمت قبل مدة ليست بعيدة
نسبيا، لذا، يجري العمل الآن لدمج هذه المناطق الجديدة في النظام القانوني، ونظام الأمن في روسيا الاتحادية، وكذلك في النظام الاقتصادي، والاجتماعي، وما إلى ذلك. ولكن جميع هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية".
وشدد بيسكوف على أن الأمن في المناطق الجديدة، مضمون كما هو الحال في أي جزء من أراضي روسيا الاتحادية، مضيفاً: "كلها (الأراضي) محمية، ويجري العمل على توفير الأمن، تماما كما في بقية مناطق روسيا الاتحادية، وعلى المستوى نفسه".
وانضمت كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية، عقب استفتاء جرى فيها أسفرت نتائجه عن رغبة جامحة من سكانها بالانضمام إلى روسيا، وبعد مصادقة البرلمان الروسي بغرفتيه، وتصديق الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية.