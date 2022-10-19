https://sputnikarabic.ae/20221019/ألمانيا-لم-تخبر-موسكو-بشأن-اعتقال-مواطن-روسي-تهرب-من-العقوبات-1069257036.html

ألمانيا لم تخبر موسكو بشأن اعتقال مواطن روسي "تهرب من العقوبات"

ألمانيا لم تخبر موسكو بشأن اعتقال مواطن روسي "تهرب من العقوبات"

قالت السفارة الروسية في برلين إن الحكومة الألمانية لم تخبرها بشأن اعتقال مواطن روسي متهم بالتهرب من العقوبات. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T21:42+0000

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أخبار ألمانيا

روسيا

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برلين - سبوتنيك. وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في برلين، لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، "السلطات الألمانية لم تخبر السفارة الروسية في ألمانيا بشأن اعتقال المواطن المذكور"، مشيرة إلى أن المواطن الذي تم اعتقاله لم يتقدم إلى السفارة للحصول على المساعدة القنصلية والقانونية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن واشنطن تتهم خمسة مواطنين روس بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن أحد المواطنين يوري أوريخوف، محتجز في ألمانيا وسيخضع لإجراءات تسليمه.وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المدعي عليهم قاموا "بتنظيم مخطط معقد للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي المفروض عليه عقوبات، من خلال عدد لا يحصى من المعاملات التي تنطوي على شركات وهمية وعملة مشفرة".وبينت الوزارة أن اثنين من المواطنين الروس المتهمين، وهما يوري أوريخوف وأرتيم أوس، اعتقلا في الخارج وسيخضعان لإجراءات تسليم.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر في وقت سابق، من نفاذ صبر موسكو على أعمال العدوان الاقتصادي الذي تقوم بها الدول الغربية واستخدامها لغة العقوبات.وأكد لافروف أن روسيا لديها كل الإمكانيات لحماية المصالح الوطنية، مشيرا أن موسكو تتحلى بضبط النفس في الرد على العقوبات وأعمال العدوان الاقتصادي، مبينا أن إثارة الوضع الاقتصادي تظهر أثاره جليا في أوروبا أولا قبل روسيا.وأوضح أن أوروبا تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار، وانخفاضا في المداخيل، ونقصا في موارد الطاقة، لافتا إلى أن هذا هو الثمن الذي يدفعه المواطنون مقابل الفوبيا من روسيا التي يتبعها السياسيون الغربيون.وأضاف لافروف أن كسر الحلقة المفرغة في العلاقات مع الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن النخب الأمريكية تفكر بطريقة غير عقلانية وتدفع البيت الأبيض لفتح مواجهة مع روسيا، مشددا على ضرورة استيعاب حقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم، وأن على واشنطن التعامل مع هذا الوضع الجديد.

https://sputnikarabic.ae/20221019/واشنطن-توجه-تهما-بـالتهرب-من-العقوبات-وغسيل-الأموال-لـ5-مواطنين-روس-و2-من-تجار-النفط-1069255561.html

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