https://sputnikarabic.ae/20221009/روسيا-تحذر-الغرب-من-استمرار-العقوبات-مقتل-جندية-في-الجيش-الإسرائيلي-بعد-عملية-شعفاط-1068800183.html
روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات.. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية شعفاط
روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات.. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية شعفاط
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نفاذ صبر موسكو على أعمال العدوان الاقتصادي الذي تقوم بها الدول الغربية واستخدامها لغة العقوبات. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T13:59+0000
2022-10-09T13:59+0000
2022-10-09T13:59+0000
عالم سبوتنيك
راديو
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روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات.. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية شعفاط
روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات.. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية شعفاط
روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات الاقتصادية.. وتؤكد على تعدد خياراتها للردوأكد لافروف أن روسيا لديها كل الإمكانيات لحماية المصالح الوطنية، مشيرا أن موسكو تتحلى بضبط النفس في الرد على العقوبات وأعمال العدوان الاقتصادي، مبينا أن إثارة الوضع الاقتصادي تظهر أثاره جليا في أوروبا أولا قبل روسيا.وأوضح أن أوروبا تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار، وانخفاضا في المداخيل، ونقصا في موارد الطاقة، لافتا أن هذا هو الثمن الذي يدفعه المواطنون مقابل الفوبيا من روسيا التي يتبعها السياسيون الغربيون.وأضاف لافروف أن كسر الحلقة المفرغة في العلاقات مع الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن النخب الأمريكية تفكر بطريقة غير عقلانية وتدفع البيت الأبيض لفتح مواجهة مع روسيا، مشددا على ضرورة استيعاب حقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم، وأن على واشنطن التعامل مع هذا الوضع الجديد.وأوضح أن الدول الغربية لديها اعتقاد بأن تلك العقوبات على روسيا ستؤتي ثمارها، لكن جاء الموقف الروسي العادل ليكون سبباً في شعور العالم بوجود أمل بأن عصر أحادية القطب قد انتهت وعدم المساواة في تقييم القضايا المختلفة.وتوقع أن تكون هناك ردود أفعال روسية بشكل مختلف خاصةً مع عدم إمداد روسيا هذه الدول بموارد الطاقة خاصةً في فصل الشتاء، مما سيؤدي إلى تراجع دول الاتحاد الأوروبي عن موقفهم تجاه روسيا ورفع الراية البيضاء، دولة تلو الأخرى خلال الثلاثة أشهر القادمة.مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية على حاجز شعفاط بالقدس.. وحماس تؤكد أنه رد طبيعي على جرائم الاحتلالأسفرت عملية إطلاق نار قام بها فلسطيني على حاجز شعفاط شمال شرقي مدينة القدس عن مقتل جندية إسرائيلية وجرح ثلاثة جنود آخرين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل الجندية متأثرة بجراحها في الهجوم. وقالت الشرطة في بيان إن اثنين من المصابين جروحهما خطيرة بينما الثالث جروحه طفيفة.وذكرت الإذاعة العبرية أن المنفذ وصل إلى حاجز شعفاط مشيا على الأقدام وأطلق النار عندما اقتربت القوات لتفتيشه، وفر بعدها من المكان بسيارة بمساعدة شخص آخر.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قوات كبيرة داهمت المخيم، واندلعت مواجهات بالتزامن مع عمليات التمشيط التي تجريها في المنطقة.من جانبها، قالت حركة "حماس"، إن عملية شعفاط دليل على أن المقاومة المسلحة في الضفة مستمرة ومتصاعدة.وذكر الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهل القدس، وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى.وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيثأر لنفسه دائما، وطالما تزداد وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي في الأعياد اليهودية التي تحولها إسرائيل في كل عام إلى موسم للاعتداء على الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني واحد سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة وهو يوصل رسالة واضحة لإسرائيل بأن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر مرور الكرام وسيكون هناك رد على كل فعل أو اعتداء.أزمة تشكيل الحكومة الكويتية تلقي بظلالها على جلسات البرلمان وتعقد الوضع السياسي بعد رفض غالبية النواب التشكيلة المقترحةأعلنت الحكومة الكويتية، تأجيل أول جلسة لمجلس الأمة حتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، عقب أزمة تشكيل الحكومة.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مرسوما صدر بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح الثلاثاء 18 أكتوبر، استناداً للمادة 106 من الدستور.وأوضح أن المادة المذكورة تنص على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد.وأوضح فهد المكراد، أستاذ العلاقات الدولية، أن التشكيلة الوزارية شهدت اعتراض نواب مجلس الأمة على أربعة وزراء، وتم إعادة النظر في هذا التشكيل، إلا إنه بسبب إجازة نهاية الأسبوع تعطلت أعمال الحكومة، وبالتالي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، وقد يكون الاثنين القادم أو الثلاثاء على الأكثر، وبالتالي يتم الإعلان أمام مجلس الأمة وتؤدي القسم الدستورية كالمعتاد.وأضاف أن الحكومة يبدو لها أنها لم تقرأ جيداً مخرجات الانتخابات التي أفرزت قطاع كبير من المعارضة، وبالتالي هذا العدد الكبير من المعارضة من مختلف التيارات أدى إلى أن تعترض على بعض الوزراء الذين كان عليهم شبهات بالفساد المالي والإداري، لذلك كانت هناك وقفة من الشارع الكويتي بشأن إعادة النظر في شكل الحكومة القادمة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عالم سبوتنيك, راديو, аудио
عالم سبوتنيك, راديو, аудио
روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات.. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية شعفاط
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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نفاذ صبر موسكو على أعمال العدوان الاقتصادي الذي تقوم بها الدول الغربية واستخدامها لغة العقوبات.
روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات الاقتصادية.. وتؤكد على تعدد خياراتها للرد
وأكد لافروف أن روسيا لديها كل الإمكانيات لحماية المصالح الوطنية
، مشيرا أن موسكو تتحلى بضبط النفس في الرد على العقوبات وأعمال العدوان الاقتصادي، مبينا أن إثارة الوضع الاقتصادي تظهر أثاره جليا في أوروبا أولا قبل روسيا.
وأوضح أن أوروبا تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار، وانخفاضا في المداخيل، ونقصا في موارد الطاقة، لافتا أن هذا هو الثمن الذي يدفعه المواطنون مقابل الفوبيا من روسيا التي يتبعها السياسيون الغربيون.
وأضاف لافروف أن كسر الحلقة المفرغة في العلاقات مع الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن النخب الأمريكية تفكر بطريقة غير عقلانية وتدفع البيت الأبيض لفتح مواجهة مع روسيا، مشددا على ضرورة استيعاب حقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم، وأن على واشنطن التعامل مع هذا الوضع الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي الدولي، شريف الخريبي، إن العالم يكتشف أن نوايا الغرب وأمريكا ليست مساندة لأوكرانيا بل تهدف إلى إحباط أي محاولة لجعل العالم متعدد الأقطاب حتى يسود العدل في جميع دول العالم.
وأوضح أن الدول الغربية لديها اعتقاد بأن تلك العقوبات على روسيا ستؤتي ثمارها، لكن جاء الموقف الروسي العادل ليكون سبباً في شعور العالم بوجود أمل بأن عصر أحادية القطب قد انتهت وعدم المساواة في تقييم القضايا المختلفة.
وتوقع أن تكون هناك ردود أفعال روسية بشكل مختلف خاصةً مع عدم إمداد روسيا
هذه الدول بموارد الطاقة خاصةً في فصل الشتاء، مما سيؤدي إلى تراجع دول الاتحاد الأوروبي عن موقفهم تجاه روسيا ورفع الراية البيضاء، دولة تلو الأخرى خلال الثلاثة أشهر القادمة.
مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية على حاجز شعفاط بالقدس.. وحماس تؤكد أنه رد طبيعي على جرائم الاحتلال
أسفرت عملية إطلاق نار قام بها فلسطيني على حاجز شعفاط شمال شرقي مدينة القدس عن مقتل جندية إسرائيلية وجرح ثلاثة جنود آخرين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، مقتل الجندية متأثرة بجراحها في الهجوم. وقالت الشرطة في بيان إن اثنين من المصابين جروحهما خطيرة بينما الثالث جروحه طفيفة.
وذكرت الإذاعة العبرية أن المنفذ وصل إلى حاجز شعفاط مشيا على الأقدام وأطلق النار عندما اقتربت القوات لتفتيشه، وفر بعدها من المكان بسيارة بمساعدة شخص آخر.
هذا واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم شعفاط شمال القدس الشرقية، بحثا عن منفذ العملية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قوات كبيرة داهمت المخيم، واندلعت مواجهات بالتزامن مع عمليات التمشيط التي تجريها في المنطقة.
من جانبها، قالت حركة "حماس"، إن عملية شعفاط دليل على أن المقاومة المسلحة في الضفة مستمرة ومتصاعدة.
وذكر الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهل القدس، وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى.
وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ناجي شكري الظاظا، إن عملية شعفاط تأتي في إطار الرد الطبيعي من الشعب الفلسطيني على ممارسات الجيش الإسرائيلي المرتكبة يومياً بحقه سواء كان بحق الإنسان أو بحق الأرض أو المقدسات.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيثأر لنفسه دائما، وطالما تزداد وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي في الأعياد اليهودية التي تحولها إسرائيل في كل عام إلى موسم للاعتداء على الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني واحد سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة وهو يوصل رسالة واضحة لإسرائيل بأن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر مرور الكرام وسيكون هناك رد على كل فعل أو اعتداء.
أزمة تشكيل الحكومة الكويتية تلقي بظلالها على جلسات البرلمان وتعقد الوضع السياسي بعد رفض غالبية النواب التشكيلة المقترحة
أعلنت الحكومة الكويتية، تأجيل أول جلسة لمجلس الأمة حتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، عقب أزمة تشكيل الحكومة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مرسوما صدر بتأجيل
انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح الثلاثاء 18 أكتوبر، استناداً للمادة 106 من الدستور.
وأوضح أن المادة المذكورة تنص على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
يأتي ذلك بعد يومين من بيان لـ 45 نائبا من أصل 50 في البرلمان الكويتي، أعلنوا فيه رفض تشكيل الحكومة الجديد المعلن بمرسوم أميري، واصفين بعض من ضمهم التشكيل الجديد بأنهم عناصر تأزيم.
وأوضح فهد المكراد، أستاذ العلاقات الدولية، أن التشكيلة الوزارية
شهدت اعتراض نواب مجلس الأمة على أربعة وزراء، وتم إعادة النظر في هذا التشكيل، إلا إنه بسبب إجازة نهاية الأسبوع تعطلت أعمال الحكومة، وبالتالي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، وقد يكون الاثنين القادم أو الثلاثاء على الأكثر، وبالتالي يتم الإعلان أمام مجلس الأمة وتؤدي القسم الدستورية كالمعتاد.
وأضاف أن الحكومة يبدو لها أنها لم تقرأ جيداً مخرجات الانتخابات التي أفرزت قطاع كبير من المعارضة، وبالتالي هذا العدد الكبير من المعارضة من مختلف التيارات أدى إلى أن تعترض على بعض الوزراء الذين كان عليهم شبهات بالفساد المالي والإداري، لذلك كانت هناك وقفة من الشارع الكويتي بشأن إعادة النظر في شكل الحكومة القادمة.
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