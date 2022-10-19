https://sputnikarabic.ae/20221019/خامنئي-يشيد-بإنجازات-إيران-النووية-وينتقد-سخرية-الغرب-1069227551.html

خامنئي يشيد "بإنجازات" إيران النووية وينتقد "سخرية" الغرب

خامنئي يشيد "بإنجازات" إيران النووية وينتقد "سخرية" الغرب

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية رغم تحقيقها تقدم في مجال الصناعة النووية السلمية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T12:02+0000

2022-10-19T12:02+0000

2022-10-19T12:02+0000

أخبار إيران

إيران

أخبار أوكرانيا

روسيا

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048580514_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_55a00179864297789ebb060d49d9215e.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال خامنئي، خلال استقباله مجموعة من نخبة الجامعات والمجتمع: "حققنا إنجازات في مجال الصناعة النووية وتمكنا من الحصول عليها ولكن لا نسعى لحيازة الأسلحة والقنابل النووية كالآخرين".يسعى الغرب إلى تحجيم البرنامج النووي الإيراني عن الطريق التوصل إلى اتفاق مع طهران يقضي برفع العقوبات الاقتصادية عنها، فيما تتهمها إسرائيل وبعض المسؤولين الغربيين صراحة بالسعي لتطوير سلاح نووي، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا.وأضاف خامنئي: "صنعنا منظومات صاروخية وطائرات بدون طيار متطورة، وعندما نشرنا صورها قال البعض إنها صور خادعة مصنوعة ببرنامج فوتوشوب".وتابع أن هؤلاء "يقولون الآن إن الطائرات الإيرانية دون طيار خطيرة للغاية ويسألوننا لماذا نبيعها لجهات معينة"، في إشارة إلى تقارير إعلامية وتصريحات مسؤولين غربيين تزعم إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.تدعي دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، أن إيران تزود روسيا بأسلحة بينها طائرات دون طيار، بغرض استخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وبالأمس، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، إن الولايات المتحدة ستستهدف أي شخص بالعقوبات إذا قدم مساعدة لإيران في نقل الأسلحة إلى روسيا.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.

https://sputnikarabic.ae/20221018/أمريكا-تتوعد-بفرض-عقوبات-على-أي-شخص-يساعد-إيران-في-تزويد-روسيا-بالأسلحة-1069202199.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية