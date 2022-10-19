https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تطالب-أمريكا-بأن-تحذو-حذوها-وتتخلص-من-ترسانة-أسلحتها-الكيميائية-1069247847.html
روسيا تطالب أمريكا بأن تحذو حذوها وتتخلص من ترسانة أسلحتها الكيميائية
روسيا تطالب أمريكا بأن تحذو حذوها وتتخلص من ترسانة أسلحتها الكيميائية
قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T17:13+0000
2022-10-19T17:13+0000
2022-10-19T17:13+0000
روسيا
العالم
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وخلال كلمتة التي ألقها أثناء انعقاد اللجنة الأولى المعنية بقضايا لمختصة بنزع السلاح والأمن الدولي، شدد فورونتسوف على أن "روسيا الاتحادية تفي بضمير حي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفي عام 2017، أي قبل الموعد النهائي الذي أعلنته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بثلاث سنوات، دمرنا أحد أكبر ترسانات الأسلحة الكيميائية".وكان فورونتسوف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن روسيا لا تهدد كييف ولم تهددها قط باستخدام السلاح النووي، مشيرًا إلى أن كييف هي التي ظلت لسنوات طويلة ترفض الامتثال لبنود مذكرة بودابست للضمانات الأمنية الموقعة عام 1994، والمتعلقة بنزع السلاح النووي في أوكرانيا والضمانات الأمنية الخاصة باستقلال أوكرانيا.وقال فورونتسوف، خلال اجتماع للدائرة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بنزع السلاح والأمن الدولي: "كما تعلمون، تم اعتماد مذكرة بودابست فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة للأسلحة النووية، وأكدت روسيا مجددا، بموجب المذكرة، التزامها لأوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير النووية، وروسيا تفي بهذا الالتزام على الدوام... روسيا لا ولم تهدد كييف قط باستخدام السلاح النووي".وأضاف: "لسنوات عديدة، لم تمتثل كييف لبنود مذكرة بودابست للضمانات الأمنية، ولا سيما تلك البنود التي تتناول مكافحة نمو النزعات القومية والشوفينية العدوانية".
https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html
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روسيا, العالم
روسيا تطالب أمريكا بأن تحذو حذوها وتتخلص من ترسانة أسلحتها الكيميائية
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قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تحذو حذوها وتدمر ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.
وخلال كلمتة التي ألقها أثناء انعقاد اللجنة الأولى المعنية بقضايا لمختصة بنزع السلاح والأمن الدولي، شدد فورونتسوف على أن "روسيا الاتحادية تفي بضمير حي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفي عام 2017، أي قبل الموعد النهائي الذي أعلنته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بثلاث سنوات، دمرنا أحد أكبر ترسانات الأسلحة الكيميائية".
"ونحث الولايات المتحدة على أن تحذو حذونا، التي تمتلك كل الإمكانيات المالية والتكنولوجية للتخلص السريع من المخزونات المتبقية من المواد السامة".
كونستانتين فورونتسوف
نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة
وكان فورونتسوف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن روسيا لا تهدد كييف ولم تهددها
قط باستخدام السلاح النووي، مشيرًا إلى أن كييف هي التي ظلت لسنوات طويلة ترفض الامتثال لبنود مذكرة بودابست للضمانات الأمنية الموقعة عام 1994، والمتعلقة بنزع السلاح النووي في أوكرانيا والضمانات الأمنية الخاصة باستقلال أوكرانيا.
وقال فورونتسوف، خلال اجتماع للدائرة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بنزع السلاح والأمن الدولي: "كما تعلمون، تم اعتماد مذكرة بودابست فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة للأسلحة النووية، وأكدت روسيا مجددا، بموجب المذكرة، التزامها لأوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة النووية
أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير النووية، وروسيا تفي بهذا الالتزام على الدوام... روسيا لا ولم تهدد كييف قط باستخدام السلاح النووي".
وأضاف: "لسنوات عديدة، لم تمتثل كييف لبنود مذكرة بودابست للضمانات الأمنية، ولا سيما تلك البنود التي تتناول مكافحة نمو النزعات القومية والشوفينية العدوانية".