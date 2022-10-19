https://sputnikarabic.ae/20221019/لافروف-يقول-إن-روسيا-تقوم-بإعادة-توجيه-جغرافي-لأنشطتها-الخارجية-وفد-من-حماس-يلتقي-بشار-الأسد---1069242962.html

لافروف يقول إن روسيا تقوم بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتها الخارجية... وفد من "حماس" يلتقي بشار الأسد

لافروف يقول إن روسيا تقوم بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتها الخارجية... وفد من "حماس" يلتقي بشار الأسد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا "لا ترى أي جدوى" للإبقاء على نفس الوجود الدبلوماسي في الغرب، معلنا أن موسكو ستركز الآن على آسيا وأفريقيا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T15:58+0000

2022-10-19T15:58+0000

2022-10-19T15:58+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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19~10 Sputnik World لافروف : روسيا تقوم بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتها الخارجية

وقال لافروف إن "الدول النامية في آسيا وأفريقيا تحتاج، على العكس من ذلك، إلى مزيد من الاهتمام".وأضاف أن الدبلوماسيين الروس يعملون هناك "في ظروف يصعب وصفها بأنها إنسانية، يتم خلق المشكلات لهم باستمرار عبر توجيه التهديدات".كما أضاف: "لكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يوجد عمل هناك منذ أن قررت أوروبا الانغلاق أمامنا وتعليق أي تعاون اقتصادي" مع موسكو.وأكد لافروف أن "الدول النامية في آسيا وإفريقيا، تحتاج، على العكس من ذلك، إلى مزيد من الاهتمام"، مشيرا إلى أن روسيا لديها الكثير من المشاريع هناك، خاصة التجارية التي "تتطلب مواكبة دبلوماسية".وأشار الوزير الروسي إلى أن بلاده سوف تضع مركز الثقل في تلك الدول المستعدة للعمل على أساس المساواة والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة".في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن العالم في حالة من حالات إعادة واستعادة التوازن من جديد، والغرب يدرك أن روسيا صاعدة لا محالة وقطب رئيسي يوازي القطب الأمريكي والأوروبي وربما أعلى، وروسيا تدرك أن الطرف الآخر يقاوم وجودها القوي بشدة.وأضاف غباشي أن الغرب غير راغب في وجود روسيا بقوتها تلك، لذلك تستمر واشنطن وأوروبا في المساعدات العسكرية والمالية والمخابراتية إلى أوكرانيا بصرف النظر عن الضرر الذي أصاب الغرب بسبب هذا التطاحن والتصعيد من أزمة الغاز وارتفاع التضخم والركود الاقتصادي.الخارجية الأمريكية تقول إن تسوية النزاع في أوكرانيا ستكون عبر طاولة المفاوضاتقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النزاع بين موسكو وكييف سينتهي عبر المفاوضات، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتمديد أجل "صفقة الغذاء" لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.يأتي ذلك مع استمرار العمليات العسكرية بين موسكو وكييف، وتواصل الدعم الغربي لأوكرانيا بالمال والسلاح، وسط أجواء متوترة ومشحونة، بعيدة كل البعد عن لغة الحوار والتفاوض التي تتحدث عنها واشنطن.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات.وأكدت روسيا مرارا أنها مستعدة للحوار لكن الغرب أصبح يوجه أوكرانيا بعدم الالتزام بأي مفاوضات كما أنه من حق روسيا درء مخاوفها بشأن التوسع غير المحسوب لحلف الناتو .في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال أسامة سماق خبير الشؤون الروسية إن حديث الخارجية الأمريكية عن تسوية الأزمة في أوكرانيا: لم يأت بشيء جديد وشكل من أشكال المناورة السياسية والجميع ينتظر..وأضاف سماق أن واشنطن تريد أن تستدرج روسيا للموافقة على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لذا فحديث واشنطن غير منطقي بتصعيدها المستمر وإلا لتوقفت المعارك، إذن واشنطن غير جادة بالفعل في حديث المفاوضات.بعد مقاطعة استمرت 10 سنوات وفد من حماس يلتقي بشار الأسد في دمشقلأول مرة منذ 10 سنوات يلتقي وفد من حركة حماس ضمن وفود فلسطينية أخرى الرئيس بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق وذلك منذ اندلاع الصراع السوري عام 2011.الحركة تم إبلاغها بأن الرئيس بشار سوف يكون في استقبال الفصائل وأن "حماس" مَدعوَّة إلى هذا اللقاء، وهو ما أكدته الحركة مشيرة إلى أن نائب رئيس الحركة ومسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية لديها، خليل الحية، عزت الرشق وأسامة حمدان أعضاء المكتب السياسي سيكونون ضمن الوفد في دمشق.وكانت "حماس" قد أعلنت، في بيان لها، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عزمها المضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا.وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، إن "الرئيس الأسد سيلتقي، فقط، مسؤول العلاقات العربية في حركة حماس، خليل الحية الذي يترأس الوفد".وأضاف عبد المجيد أن وفد حماس سينضم إلى اجتماع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، لمناقشة الحوارات الفلسطينية الفلسطينية التي تمت في الجزائر .في حديثه لعالم سبوتنيك قال أشرف العجرمي المحلل الفلسطيني إنه كان من الصعب رؤية قيادة حماس تعود إلى العاصمة السورية لأن حماس انقلبت على دمشق في لحظة صعبة للغاية حين كان هناك قوى غربية تحاول تدمير سوريا، لكن حماس اعتذرت عن مواقفها السابقة.وأضاف العجرمي أن عودة حماس للمصالحة مع سوريا سوف تأخذ وقتا على الأغلب وذلك قبل أن تصبح علاقة جيدة بالمعنى الكامل للكلمة.

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