https://sputnikarabic.ae/20221020/إيلون-ماسك-يشيد-بصفقة-تويتر-على-الرغم-من-ضخامة-المبلغ-1069287775.html
إيلون ماسك يشيد بصفقة "تويتر" على الرغم من ضخامة المبلغ
إيلون ماسك يشيد بصفقة "تويتر" على الرغم من ضخامة المبلغ
أشاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بصفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي يجب أن يكملها بحلول 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدا أنه دفع مبلغا... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T16:34+0000
2022-10-20T16:34+0000
2022-10-20T16:34+0000
العالم
إيلون ماسك
تويتر
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وقال ماسك: "من الواضح أنني ومستثمرون آخرون ندفع مبالغ زائدة مقابل "تويتر" ومع ذلك في رأيي، فإن الإمكانات طويلة المدى لـ"تويتر" أعلى من قيمته الحالية"، متحدثا عن 44 مليار دولار، ثمنا للصفقة".وأشار ماسك إلى أن "تويتر تلاشى كأصل في السنوات الأخيرة، لذا فإن الاستحواذ على الشركة مقابل هذا المبلغ لا يتوافق تماما مع قيمته الحقيقية".ويقدر الخبراء أن ماسك سيضطر إلى بيع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أسهم شركة "تسلا" لجمع الأموال اللازمة للاستحواذ على "تويتر".وكشف ماسك في وقت سابق، السبب في تغيير رأيه خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنه مستعد لإعادة إحياء صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي الكبرى "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار، وذلك بعد انسحابه رسميا من الصفقة في يوليو/ تموز الماضي.وقال ماسك عبر "تويتر" في وقت سابق، إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" الذي يسميه "إكس".ومنذ يوليو الماضي، تقوم إدارة "تويتر" بملاحقة ماسك قضائيا لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية أبريل/ نيسان الماضي.ووفقا لتويتر، فإن ماسك يتذرع بقضية الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر في ظل تراجع أسهم الشركة بالبورصة خلال الأشهر الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221005/بعد-إعلانه-عن-استمرار-الصفقة-ماسك-يكشف-سر-شرائه-تويتر-1068637720.html
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العالم, إيلون ماسك, تويتر
العالم, إيلون ماسك, تويتر
إيلون ماسك يشيد بصفقة "تويتر" على الرغم من ضخامة المبلغ
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أشاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بصفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي يجب أن يكملها بحلول 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدا أنه دفع مبلغا زائدا مقابل الصفقة.
وقال ماسك: "من الواضح أنني ومستثمرون آخرون ندفع مبالغ زائدة مقابل "تويتر"
ومع ذلك في رأيي، فإن الإمكانات طويلة المدى لـ"تويتر" أعلى من قيمته الحالية"، متحدثا عن 44 مليار دولار، ثمنا للصفقة".
وأشار ماسك إلى أن "تويتر تلاشى كأصل في السنوات الأخيرة، لذا فإن الاستحواذ على الشركة مقابل هذا المبلغ لا يتوافق تماما مع قيمته الحقيقية".
ويقدر الخبراء أن ماسك سيضطر إلى بيع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أسهم شركة "تسلا"
لجمع الأموال اللازمة للاستحواذ على "تويتر".
وكشف ماسك في وقت سابق، السبب في تغيير رأيه خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنه مستعد لإعادة إحياء صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي الكبرى "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار، وذلك بعد انسحابه رسميا
من الصفقة في يوليو/ تموز الماضي.
وقال ماسك عبر "تويتر" في وقت سابق، إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" الذي يسميه "إكس".
ومنذ يوليو الماضي، تقوم إدارة "تويتر" بملاحقة ماسك قضائيا لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
ووفقا لتويتر، فإن ماسك
يتذرع بقضية الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر في ظل تراجع أسهم الشركة بالبورصة خلال الأشهر الماضية.