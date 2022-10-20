https://sputnikarabic.ae/20221020/بدء-اجتماع-مشترك-للهيئتين-التنسيقيتين-الروسية-والسورية-في-دمشق-1069264533.html
بدء اجتماع مشترك للهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية في دمشق
بدء اجتماع مشترك للهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية في دمشق
عقد في قصر المؤتمرات في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية ضمن أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي حول... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:48+0000
2022-10-20T08:48+0000
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العالم العربي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، إن سوريا مستمرة بالعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها في الداخل وتشجيع المهجرين على العودة رغم تصاعد تآمر الغرب عليها من خلال الإجراءات القسرية التي وسعها لتشمل قطاع الطاقة.وأضاف مخلوف في كلمة خلال الجلسة المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية، أن "الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ثروات سوريا من نفط وقمح وقطن بشكل ممنهج ويدعم المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية دون أدنى اعتبار للشرائع الدولية والقيم الإنسانية، مضيفاً أن الاحتلال التركي مستمر بقطع مياه الشرب عن الأهالي في الحسكة والسطو على كميات كبيرة من حصة سوريا من مياه نهر الفرات ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي والبيئة وحياة المواطنين".من جانبه أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة التحضيرية أيمن سوسان أن "الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن للإبقاء على هيمنتها على القرار الدولي والتفرد بإدارة شؤون العالم وهي اليوم تدعم النازيين في أوكرانيا كما دعمت الإرهابيين في سوريا والعديد من دول العالم"، وفقا لوكالة "سانا".وأضاف سوسان أن الغرب يواصل عرقلة جهود سوريا وحلفائها لإعادة الإعمار وعودة المهجرين بهدف الاستمرار في استغلال معاناتهم لخدمة أجنداته ومشروعه المتهاوي.المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أكد أن روسيا تقدر عاليا جهود سوريا لتخفيف معاناة مواطنيها الذين ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في طريق استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وروسيا مستمرة بدعم سوريا للتغلب على العقبات القائمة.وقال لافرنتييف إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الوضع الإنساني في سوريا والمساعدة في تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر، فهذه هي الطريقة الوحيدة لحل مشاكل اللاجئين السوريين في أقرب وقت ممكن.كما أكد نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف أن العقوبات الغربية غير الشرعية المفروضة على سوريا هي السبب في معاناة مواطنيها وعرقلة عودة المهجرين واللاجئين.بدوره رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني العقيد أوليغ غورشينين أكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا لتجاوز الأزمة الحالية وضمان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.وقال غورشينين إن سوريا تقدم للعائدين كل الدعم الاجتماعي اللازم والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى على الرغم من الصعوبات التي فرضتها الحرب والسياسة الهدامة للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/بدء-وصول-الوفود-الروسية-إلى-العاصمة-السورية-للمشاركة-باجتماعات-مؤتمر-اللاجئين-1069066138.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
بدء اجتماع مشترك للهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية في دمشق
08:48 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
عقد في قصر المؤتمرات في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية ضمن أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
وقال رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، إن سوريا مستمرة بالعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها في الداخل وتشجيع المهجرين على العودة رغم تصاعد تآمر الغرب عليها من خلال الإجراءات القسرية التي وسعها لتشمل قطاع الطاقة.
وأضاف مخلوف في كلمة خلال الجلسة المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية، أن "الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ثروات سوريا من نفط وقمح وقطن بشكل ممنهج ويدعم المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية دون أدنى اعتبار للشرائع الدولية والقيم الإنسانية، مضيفاً أن الاحتلال التركي مستمر بقطع مياه الشرب عن الأهالي في الحسكة والسطو على كميات كبيرة من حصة سوريا من مياه نهر الفرات ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي والبيئة وحياة المواطنين".
من جانبه أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة التحضيرية أيمن سوسان أن "الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن للإبقاء على هيمنتها على القرار الدولي والتفرد بإدارة شؤون العالم وهي اليوم تدعم النازيين في أوكرانيا كما دعمت الإرهابيين في سوريا والعديد من دول العالم"، وفقا لوكالة "سانا
".
وقال سوسان إن عودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى بلدهم ضرورة أساسية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، وسوريا مستمرة بكل طاقتها بتهيئة الظروف اللازمة لهذه العودة.
وأضاف سوسان أن الغرب يواصل عرقلة جهود سوريا وحلفائها لإعادة الإعمار وعودة المهجرين
بهدف الاستمرار في استغلال معاناتهم لخدمة أجنداته ومشروعه المتهاوي.
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أكد أن روسيا تقدر عاليا جهود سوريا لتخفيف معاناة مواطنيها الذين ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في طريق استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وروسيا مستمرة بدعم سوريا للتغلب على العقبات القائمة.
وقال لافرنتييف إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الوضع الإنساني في سوريا والمساعدة في تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر، فهذه هي الطريقة الوحيدة لحل مشاكل اللاجئين السوريين
في أقرب وقت ممكن.
كما أكد نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف أن العقوبات الغربية غير الشرعية المفروضة على سوريا هي السبب في معاناة مواطنيها وعرقلة عودة المهجرين واللاجئين.
وقال ميزينتسيف في كلمة عبر الفيديو خلال الجلسة: "بعد هزيمة الإرهاب في سوريا بدعم من روسيا كانت المهام ذات الأولوية المشتركة هي إعادة الإعمار وتقديم المساعدة للاجئين والمهجرين للعودة إلى منازلهم وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات".
بدوره رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني العقيد أوليغ غورشينين أكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا لتجاوز الأزمة الحالية وضمان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين
.
وقال غورشينين إن سوريا تقدم للعائدين كل الدعم الاجتماعي اللازم والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى على الرغم من الصعوبات التي فرضتها الحرب والسياسة الهدامة للولايات المتحدة.