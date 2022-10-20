https://sputnikarabic.ae/20221020/حركة-حماس-تتحدث-عن-دور-حزب-الله-والحرس-الثوري-الإيراني-في-ترتيب-لقاء-وفدها-بالرئيس-السوري-1069267107.html
حركة حماس تتحدث عن دور "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني في ترتيب لقاء وفدها بالرئيس السوري
حركة حماس تتحدث عن دور "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني في ترتيب لقاء وفدها بالرئيس السوري
أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أن "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني لعبا دورًا مهمًا في ترتيب لقاء وفد حركة حماس مع الرئيس السوري بشار... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T10:06+0000
2022-10-20T10:06+0000
2022-10-20T10:06+0000
العالم العربي
حركة حماس
أخبار سوريا اليوم
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ووفقا لتصريحات لموقع الميادين، قال الحية: "الأخوة في حزب الله وحرس الثورة الإيراني كان لهما دور مهم في ترتيب اللقاء، وما قبله من لقاءات".جاء ذلك عقب لقاء لوفد من حركة حماس مع الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة دمشق، والذي يعتبر الأول منذ 10 أعوام، وتحديدا من العام 2012.ووصف نائب رئيس حماس "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني بالحلفاء، مؤكدًا عدم الاستغناء عنهم، حيث قال: "حزب الله وحرس الثورة هم حلفاؤنا، ونحن لا نستغني عن كل داعمي الشعب الفلسطيني".وأكد أن لقاء الأسد "دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد، ومن هنا نقول للاحتلال إن لقاءنا هو رد على مشاريعه".ووصف الحية اللقاء مع الأسد بأنه "يوم مجيد"، مؤكدا أن الحركة ستستأنف الحضور "في سوريا والعمل معها دعماً لشعبنا ولاستقرار سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20221018/وفد-من-حماس-في-سوريا-للمرة-الأولى-منذ-10-سنوات-للقاء-الأسد-1069191563.html
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العالم العربي, حركة حماس, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, حركة حماس, أخبار سوريا اليوم
حركة حماس تتحدث عن دور "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني في ترتيب لقاء وفدها بالرئيس السوري
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أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أن "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني لعبا دورًا مهمًا في ترتيب لقاء وفد حركة حماس مع الرئيس السوري بشار الأسد.
ووفقا لتصريحات
لموقع الميادين، قال الحية: "الأخوة في حزب الله وحرس الثورة الإيراني كان لهما دور مهم في ترتيب اللقاء، وما قبله من لقاءات".
جاء ذلك عقب لقاء لوفد من حركة حماس
مع الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة دمشق، والذي يعتبر الأول منذ 10 أعوام، وتحديدا من العام 2012.
ووصف نائب رئيس حماس "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني بالحلفاء، مؤكدًا عدم الاستغناء عنهم، حيث قال: "حزب الله وحرس الثورة هم حلفاؤنا، ونحن لا نستغني عن كل داعمي الشعب الفلسطيني".
وحول زيارة وفد حماس إلى العاصمة دمشق ولقائه بالرئيس السوري، قال الحية: "اللقاء مع الرئيس السوري كان دافئًا، وقد أبدى تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته".
وأكد أن لقاء الأسد "دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد، ومن هنا نقول للاحتلال إن لقاءنا هو رد على مشاريعه".
ووصف الحية اللقاء مع الأسد بأنه "يوم مجيد"، مؤكدا أن الحركة
ستستأنف الحضور "في سوريا والعمل معها دعماً لشعبنا ولاستقرار سوريا".