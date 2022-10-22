https://sputnikarabic.ae/20221022/الحكومة-اليمنية-تؤكد-أن-كل-الخيارات-مفتوحة-للتعامل-مع-هجوم-الحوثي-الذي-استهدف-ميناء-الضبة-النفطي-1069347303.html

الحكومة اليمنية تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع "هجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي"

الحكومة اليمنية تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع "هجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي"

أكدت الحكومة اليمنية أن "كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري". 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T13:33+0000

2022-10-22T13:33+0000

2022-10-22T13:33+0000

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أنصار الله

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وطالبت الحكومة، في بيان لها، "كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وحذر البيان من "أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي".وأوضح أن "الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى إصرار هذه الميليشيا على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية في اليمن وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقفها من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية لها".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بحضرموت".وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.واعتبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن ذلك "يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

https://sputnikarabic.ae/20221022/مصر-تدين-هجوم-أنصار-الله-على-ميناء-الضبة-اليمني-1069338589.html

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