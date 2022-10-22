https://sputnikarabic.ae/20221022/تحالف-العزم-يعلن-عن-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-المكلف-1069341881.html
تحالف "العزم" يعلن عن محادثات مع رئيس الوزراء العراقي المكلف
تحالف "العزم" يعلن عن محادثات مع رئيس الوزراء العراقي المكلف
أعلن تحالف "العزم" العراقي، اليوم السبت، عن محادثات تمت بين رئيسه، مثنى عبد الصمد السامرائي، وبين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكد تحالف "العزم" أن المحادثات ارتكزت حول "آلية اختيار الكابينة الوزارية".وقال البيان: "التحالف استقبل اليوم، في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية".وأوضح أن "تحالف العزم سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيراً".وكان عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، قد كلف السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتخابه مباشرة في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.طالع أيضا: الإطار التنسيقي في العراق يلمح إلى إمكانية استبدال السوداني والذهاب لمرشح تسوية مع التيار الصدري
https://sputnikarabic.ae/20221013/تكليف-محمد-شياع-السوداني-بتشكيل-الحكومة-العراقية-1068998405.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
تحالف "العزم" يعلن عن محادثات مع رئيس الوزراء العراقي المكلف
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أعلن تحالف "العزم" العراقي، اليوم السبت، عن محادثات تمت بين رئيسه، مثنى عبد الصمد السامرائي، وبين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
ووفقا لبيان
نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكد تحالف "العزم" أن المحادثات ارتكزت حول "آلية اختيار الكابينة الوزارية".
وقال البيان: "التحالف استقبل اليوم، في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني
، بحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية".
ولفت البيان إلى أن رئيس التحالف مثنى عبد الصمد السامرائي أكد على "أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الأطراف السياسية لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة".
وأوضح أن "تحالف العزم سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيراً".
وكان عبد اللطيف
رشيد الرئيس العراقي المنتخب، قد كلف السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتخابه مباشرة في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.