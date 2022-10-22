https://sputnikarabic.ae/20221022/جامعة-الدول-العربية-تدين-الهجوم-الحوثي-على-ميناء-الضبة-اليمني-وتعتبره-تصعيدا-خطيرا-1069349579.html
جامعة الدول العربية تدين "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني وتعتبره تصعيدا خطيرا
جامعة الدول العربية تدين "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني وتعتبره تصعيدا خطيرا
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، "محاولة جماعة أنصار الله استهداف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بمسيرات أجنبية الصنع". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T14:46+0000
2022-10-22T14:46+0000
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واعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الأخير لـ"أنصار الله" خطيرا و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي"، حسب صحيفة الأهرام المصرية.وشدد على أن "استهداف الحوثي للموانئ النفطية تحت أي مبرر سيزيد من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثا للبيئة البحرية على مساحات واسعة"، مناشدًا "الأطراف الدولية المعنية، الاستمرار في الوفاء بالالتزامات الإنسانية وسد فجوة التمويل الإنساني في اليمن، واستمرار جهود إزالة الألغام الأرضية والأصناف الأخرى من المتفجرات التي تخلف ضحايا يوميا".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بحضرموت".وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.واعتبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن ذلك "يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
https://sputnikarabic.ae/20221022/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باحتجاز-سفينة-ديزل-جديدة-ومنعها-من-الوصول-إلى-ميناء-الحديدة-1069344984.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم
جامعة الدول العربية تدين "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني وتعتبره تصعيدا خطيرا
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أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، "محاولة جماعة أنصار الله استهداف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بمسيرات أجنبية الصنع".
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الأخير لـ"أنصار الله" خطيرا و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي"، حسب صحيفة
الأهرام المصرية.
وشدد على أن "استهداف الحوثي للموانئ النفطية تحت أي مبرر سيزيد من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثا للبيئة البحرية على مساحات واسعة"، مناشدًا "الأطراف الدولية المعنية، الاستمرار في الوفاء بالالتزامات الإنسانية وسد فجوة التمويل الإنساني في اليمن، واستمرار جهود إزالة الألغام الأرضية والأصناف الأخرى من المتفجرات التي تخلف ضحايا يوميا".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية
"لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بحضرموت".
وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وأشارت "أنصار الله
" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية
، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.
واعتبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن ذلك "يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث"، حسب وكالة
الأنباء السعودية (واس).