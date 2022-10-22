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https://sputnikarabic.ae/20221022/قطر-تدين-الهجوم-على-ميناء-الضبة-النفطي-وتصفه-بـالتصعيد-الخطير-1069362538.html
قطر تدين الهجوم على ميناء "الضبة" النفطي وتصفه بـ"التصعيد الخطير"
قطر تدين الهجوم على ميناء "الضبة" النفطي وتصفه بـ"التصعيد الخطير"
دانت دولة قطر، اليوم السبت، بشدة الهجوم الذي تعرض له ميناء الضبة النفطي في اليمن من قبل جماعة "أنصار الله". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T21:41+0000
2022-10-22T21:41+0000
الحرب على اليمن
أخبار العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بيانا عن وزارة الخارجية القطرية، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية يعد عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذا التصعيد الخطير سيؤثر سلبا على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، مجددة موقف بلادها الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، خاصة القرار رقم 2216.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في حضرموت".وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظًا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جامعة الدول العربية إدانتها لـ "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني واعتبرته "تصعيدا خطيرا" و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي".وفشلت الأمم المتحدة في تمديد وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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الحرب على اليمن, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار العالم العربي

قطر تدين الهجوم على ميناء "الضبة" النفطي وتصفه بـ"التصعيد الخطير"

21:41 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIصورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022
صورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
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دانت دولة قطر، اليوم السبت، بشدة الهجوم الذي تعرض له ميناء الضبة النفطي في اليمن من قبل جماعة "أنصار الله".
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بيانا عن وزارة الخارجية القطرية، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية يعد عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذا التصعيد الخطير سيؤثر سلبا على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، مجددة موقف بلادها الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، خاصة القرار رقم 2216.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في حضرموت".
وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظًا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جامعة الدول العربية إدانتها لـ "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني واعتبرته "تصعيدا خطيرا" و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي".
وفشلت الأمم المتحدة في تمديد وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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