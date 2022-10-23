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https://sputnikarabic.ae/20221023/المحكمة-العليا-في-إسرائيل-ترفض-كل-الالتماسات-التي-تطالب-بوقف-تنفيذ-اتفاقية-ترسيم-الحدود-مع-لبنان-1069369661.html
المحكمة العليا في إسرائيل ترفض كل الالتماسات التي تطالب بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان
المحكمة العليا في إسرائيل ترفض كل الالتماسات التي تطالب بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية برفض كل الالتماسات التي تم تقديمها اعتراضا على اتفاق ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​لبنان​. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T07:41+0000
2022-10-23T07:41+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني فقد أكدت المحكمة في قرارها إجازتها للمشروع ورفض كل الالتماسات التي تم تقديمها.وتوقعت تقارير إعلامية إسرائيلية أن صدور قرار المحكمة، سيجعل مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع من أجل إقرار المخطط النهائي للاتفاق، ثم يتبع ذلك مراسم التوقيع على الاتفاق.وعلى إثر تلك الالتماسات، عقدت المحكمة العليا والتي تعد أعلى جهة قضائية في إسرائيل جلسة استماع، وقررت رفض تلك الالتماسات.طالع أيضا: "حزب الله" اللبناني يقول إن ترسيم الحدود مع إسرائيل هو نموذج عملي للتنسيق بين المقاومة والدولة
https://sputnikarabic.ae/20221012/مجلس-الوزراء-الإسرائيلي-المصغر-يوافق-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068933540.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

المحكمة العليا في إسرائيل ترفض كل الالتماسات التي تطالب بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان

07:41 GMT 23.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمدينة تل أبيب، 6 فبراير/ شباط 2019
مدينة تل أبيب، 6 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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قضت المحكمة العليا الإسرائيلية برفض كل الالتماسات التي تم تقديمها اعتراضا على اتفاق ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​لبنان​.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني فقد أكدت المحكمة في قرارها إجازتها للمشروع ورفض كل الالتماسات التي تم تقديمها.
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مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يوافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
12 أكتوبر, 11:19 GMT
وتوقعت تقارير إعلامية إسرائيلية أن صدور قرار المحكمة، سيجعل مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع من أجل إقرار المخطط النهائي للاتفاق، ثم يتبع ذلك مراسم التوقيع على الاتفاق.

وكان عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير ومنظمات يمينية أخرى، قد تقدموا بالتماسات إلى المحكمة من أجل عدم تنفيذ الاتفاقية.

وعلى إثر تلك الالتماسات، عقدت المحكمة العليا والتي تعد أعلى جهة قضائية في إسرائيل جلسة استماع، وقررت رفض تلك الالتماسات.
طالع أيضا: "حزب الله" اللبناني يقول إن ترسيم الحدود مع إسرائيل هو نموذج عملي للتنسيق بين المقاومة والدولة
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