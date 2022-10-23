https://sputnikarabic.ae/20221023/9-قتلى-و47-جريحا-في-هجوم-على-فندق-جنوبي-الصومال-1069392436.html

9 قتلى و47 جريحا في هجوم على فندق جنوبي الصومال

9 قتلى و47 جريحا في هجوم على فندق جنوبي الصومال

ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين في هجوم على فندق في كيسمايو جنوبي الصومال تبنته حركة الشباب الإرهابية إلى 9 قتلى و47 جريحا. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

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الصومال

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والمدينة الساحلية هي أحدث مدينة تتعرض للهجوم في أعقاب تجدد الهجمات التي شنتها الجماعة المرتبطة بالقاعدة (إرهابية محظورة في روسيا والعديد من الدول)، في الآونة الأخيرة، والتي استهدفت بشكل رئيسي العاصمة مقديشو ووسط الصومال.بدأ الهجوم الأحد الساعة 12:45 ظهرًا (0945 بتوقيت غرينتش) عندما اصطدمت سيارة مفخخة بمدخل فندق توكل، انتهى حوالي الساعة 7:00 مساءً بعد مقتل المهاجمين على أيدي قوات الأمن، بحسب "فرانس برس".وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان للصحفيين إن من بين الضحايا طلاب مدرسة قريبة. وأضاف أن المهاجمين الأربعة بمن فيهم الانتحاري قتلوا.وقال إن "الأول فجر نفسه وقتل الثلاثة (الباقون) على أيدي قوات الأمن"، مؤكدا بيانا مبكرا للشرطة.وقال الضابط عبد الله اسماعيل "هذا ليس هدفا حكوميا، إنه مجرد فندق عادي يتردد عليه المدنيون".كان فرحان حسن خارج الفندق عندما وقع الهجوم. وأضاف أن "انتحاريا قاد سيارة مفخخة الى مدخل الفندق قبل ان يدخل المسلحون المبنى".وأعلنت حركة الشباب (محظورة في روسيا) مسؤوليتها عن الهجوم الذي استمر ست ساعات، وقالت إن أعضاء في حكومة جوبالاند الفيدرالية، حيث تقع كيسمايو، كانوا مجتمعين في الفندق في ذلك الوقت.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت الشرطة وشهود عيان، أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم متواصل على فندق توكل، قبل الإعلان عن ارتفاع الحصيلة.تحاول "الشباب" الإطاحة بالحكومة منذ أكثر من 15 عاما وتهاجم بانتظام أهدافا مدنية وعسكرية.كانت كيسمايو ذات يوم معقلا للحركة الإرهابية، قبل أن تستولي عليها الميليشيات المحلية المدعومة من القوات الكينية في عام 2012.وفي أغسطس/آب، شنت الجماعة هجوماً بالبنادق والقنابل لمدة 30 ساعة على فندق الحياة الشهير في مقديشو، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 117.وفي عام 2019، نفذ التنظيم هجوما مماثلا على فندق في كيسمايو، ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 56 آخرين.وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي انتخب في مايو/آيار بشن "حرب شاملة" على حركة الشباب.وفي سبتمبر/أيلول، حث شيخ محمود المواطنين على الابتعاد عن المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون، قائلاً إن القوات المسلحة والميليشيات القبلية تصعد الهجمات ضدهم.قتلت ضربة مشتركة بطائرة أمريكية صومالية بدون طيار أحد كبار قادة المسلحين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.بعد ساعات فقط من إعلان وفاته، أسفر تفجير ثلاثي في ​​مدينة بلدوين الجنوبية عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.بالإضافة إلى العنف، تقع الصومال - مثل جيرانها في القرن الأفريقي - في قبضة أسوأ جفاف منذ أكثر من 40 عاما. أدت أربعة مواسم مطيرة فاشلة إلى القضاء على الماشية والمحاصيل.يعاني حوالي 7.8 مليون صومالي - ما يقرب من نصف السكان - من الجفاف و213 ألفا على شفا المجاعة نتيجة لذلك، وفقا للأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221023/مقتل-3-أشخاص-إثر-هجوم-على-فندق-جنوبي-الصومال-1069379364.html

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