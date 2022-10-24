https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-العراقي-المنتخب-يؤكد-للسفير-الروسي-استعداده-لتعزيز-العلاقات-مع-موسكو-1069411410.html

الرئيس العراقي المنتخب يؤكد للسفير الروسي استعداده لتعزيز العلاقات مع موسكو

الرئيس العراقي المنتخب يؤكد للسفير الروسي استعداده لتعزيز العلاقات مع موسكو

أكد الرئيس العراقي الجديد المنتخب، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، في لقاء مع السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، إن العراق يهدف إلى تعزيز العلاقات مع... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T12:41+0000

2022-10-24T12:41+0000

2022-10-24T12:41+0000

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وقال مكتب الرئيس العراقي في بيان إن "السفير الروسي سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئه فيها على انتخابه رئيسا لجمهورية العراق ويؤكد رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية القوية".وقال البيان إن "الرئيس عبد اللطيف أعرب عن امتنانه وتقديره للرئيس بوتين، كما أكد عزم العراق على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل على توسيعها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".يذكر أن البرلمان العراقي انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول عبد اللطيف رشيد ، 78 عاما، رئيسا جديدا للدولة بعد جولتين من التصويت.وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد السوداني، قد استقبل يوم الخميس الماضي السفير الروسي، إلبروس كوتراشيف، الذي قدم التهاني له بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلا تحيات القيادة الروسية، معربا عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".وأعرب السوداني خلال المقابلة عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، و"بناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".

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