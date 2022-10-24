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https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-العراقي-المنتخب-يؤكد-للسفير-الروسي-استعداده-لتعزيز-العلاقات-مع-موسكو-1069411410.html
الرئيس العراقي المنتخب يؤكد للسفير الروسي استعداده لتعزيز العلاقات مع موسكو
الرئيس العراقي المنتخب يؤكد للسفير الروسي استعداده لتعزيز العلاقات مع موسكو
أكد الرئيس العراقي الجديد المنتخب، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، في لقاء مع السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، إن العراق يهدف إلى تعزيز العلاقات مع... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T12:41+0000
2022-10-24T12:41+0000
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وقال مكتب الرئيس العراقي في بيان إن "السفير الروسي سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئه فيها على انتخابه رئيسا لجمهورية العراق ويؤكد رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية القوية".وقال البيان إن "الرئيس عبد اللطيف أعرب عن امتنانه وتقديره للرئيس بوتين، كما أكد عزم العراق على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل على توسيعها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".يذكر أن البرلمان العراقي انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول عبد اللطيف رشيد ، 78 عاما، رئيسا جديدا للدولة بعد جولتين من التصويت.وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد السوداني، قد استقبل يوم الخميس الماضي السفير الروسي، إلبروس كوتراشيف، الذي قدم التهاني له بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلا تحيات القيادة الروسية، معربا عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".وأعرب السوداني خلال المقابلة عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، و"بناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".
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العالم العربي, العراق, روسيا
العالم العربي, العراق, روسيا

الرئيس العراقي المنتخب يؤكد للسفير الروسي استعداده لتعزيز العلاقات مع موسكو

12:41 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Iraqi Presidencyالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Iraqi Presidency
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أكد الرئيس العراقي الجديد المنتخب، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، في لقاء مع السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، إن العراق يهدف إلى تعزيز العلاقات مع روسيا بما يخدم مصالح البلدين.
وقال مكتب الرئيس العراقي في بيان إن "السفير الروسي سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئه فيها على انتخابه رئيسا لجمهورية العراق ويؤكد رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية القوية".
وقال البيان إن "الرئيس عبد اللطيف أعرب عن امتنانه وتقديره للرئيس بوتين، كما أكد عزم العراق على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل على توسيعها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".
يذكر أن البرلمان العراقي انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول عبد اللطيف رشيد ، 78 عاما، رئيسا جديدا للدولة بعد جولتين من التصويت.
© Sputnik . Iraqi Presidencyالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
© Sputnik . Iraqi Presidency
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد السوداني، قد استقبل يوم الخميس الماضي السفير الروسي، إلبروس كوتراشيف، الذي قدم التهاني له بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلا تحيات القيادة الروسية، معربا عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".
© Sputnik . Iraqi Presidencyالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
© Sputnik . Iraqi Presidency
وأعرب السوداني خلال المقابلة عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، و"بناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".
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