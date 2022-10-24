https://sputnikarabic.ae/20221024/باريس-تدين-استهداف-أنصار-الله-ناقلة-نفط-في-اليمن-وتطالبها-بالانخراط-ضمن-مفاوضات-السلام-1069424195.html

باريس تدين استهداف "أنصار الله" ناقلة نفط في اليمن وتطالبها بالانخراط ضمن مفاوضات السلام

باريس تدين استهداف "أنصار الله" ناقلة نفط في اليمن وتطالبها بالانخراط ضمن مفاوضات السلام

دانت باريس بشدة استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية، ناقلة نفط قبالة ميناء الضَّبة في اليمن، داعية إياها إلى تحمل المسؤولية تجاه وقف التصعيد فضلا عن الانخراط... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T15:49+0000

2022-10-24T15:49+0000

2022-10-24T15:49+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، بأن "فرنسا تدين بشدة الهجوم على ناقلة النفط الذي وقع 21 تشرين الأول/أكتوبر، قبالة ميناء الضَّبة في اليمن والذي أعلنت جماعة أنصار الله مسؤوليتها عنه".ولفت البيان إلى أن "هذا الهجوم يُعد تهديدا غير مقبول للتجارة البحرية الدولية وحرية الملاحة. ويشكل هذا النوع من الاعتداءات انتهاكًا خطيرًا وصارخًا لقانون البحار ويمنع السكان اليمنيين، أول الضحايا لهذه الحرب، من الحصول على ما يحتاجونه من الضروريات الأساسية".وطالبت فرنسا "الحوثيين بتحمل المسؤولية ووقف التصعيد"، مستنكرة "عدم إحراز تقدم في إبرام هدنة جديدة في اليمن وهو الأمر الذي يقع مسؤوليته المباشرة على عاتق الحوثيين".وحثت فرنسا "أنصار الله" على الانخراط بشكل دائم وبحسن نية في المفاوضات التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تشيد فرنسا بجهوده.ووفق بيان الخارجية الفرنسية، "تعترف فرنسا بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة، وبالحل السياسي، وكذلك بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول المنطقة المبذولة في هذا الصدد".وتابع: "تذكّر فرنسا بتمسكها بالسلام والوحدة في اليمن، فضلاً عن الاستقرار والأمن الإقليميين".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد استنكر هجوم جماعة "أنصار الله"، على باخرة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن، واصفاً إياه بـ"التصعيد المقلق".وتبنت جماعة "أنصار الله"، مساء الجمعة، عملية استهداف ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت، بعملية وصفتها بـ "التحذيرية"، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المعترف بها دولياً لتمديدها.وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، قد قال في بيان عسكري عبر تويتر، إن "القوات المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت"، مضيفاً: "تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.وتشترط الجماعة أن تدفع الحكومة اليمنية رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221022/قطر-تدين-الهجوم-على-ميناء-الضبة-النفطي-وتصفه-بـالتصعيد-الخطير-1069362538.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم العربي