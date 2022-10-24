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البيت الأبيض يتحدث عن تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/طهران-تؤكد-استعدادها-لإجراء-تحقيق-مشترك-مع-كييف-حول-مزاعم-بيع-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا--1069428100.html
طهران تؤكد استعدادها لإجراء تحقيق مشترك مع كييف حول مزاعم بيع طائرات مسيرة إلى روسيا
طهران تؤكد استعدادها لإجراء تحقيق مشترك مع كييف حول مزاعم بيع طائرات مسيرة إلى روسيا
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مجددا اليوم الاثنين، أن بلاده "لم ولن تعطي أي أسلحة وطائرات دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا". 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T18:28+0000
2022-10-24T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال عبد اللهيان، في لقاء مع مديري اتحاد "OANA"، إن التعاون بين روسيا وإيران سيستمر بصرف النظر عن الأزمة في أوكرانيا"، مضيفا: "لدينا علاقات تعاون مختلفة مع روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع"، حسب قناة العالم الإيرانية.وتابع: "أخذنا أسلحة من روسيا وقدمنا لها في المقابل، لكن ليس أثناء أزمة أوكرانيا"، مردفا: "في مكالمة مع السيد جوزيف بوريل، قلت إنني مستعد ليقوم فريق من الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين بالتحقيق في مزاعم استخدام المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا".ورفضت طهران، في وقت سابق اليوم، المزاعم الأمريكية بشأن وجود قوات عسكرية إيرانية في شبه جزيرة القرم لمساعدة موسكو في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا.وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مزاعم البيت الأبيض، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "نرفض بشدة هذه الأنباء".ويوم الخميس الماضي، زعم جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن قوات إيرانية موجودة في شبه جزيرة القرم لمساعدة روسيا في عملياتها، مضيفا أن القوات عبارة عن مدربين وعمال دعم فني.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد رفض ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-ترفض-مزاعم-توفير-طائرات-بدون-طيار-لروسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا--1069258134.html
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أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

طهران تؤكد استعدادها لإجراء تحقيق مشترك مع كييف حول مزاعم بيع طائرات مسيرة إلى روسيا

18:28 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مجددا اليوم الاثنين، أن بلاده "لم ولن تعطي أي أسلحة وطائرات دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".
وقال عبد اللهيان، في لقاء مع مديري اتحاد "OANA"، إن التعاون بين روسيا وإيران سيستمر بصرف النظر عن الأزمة في أوكرانيا"، مضيفا: "لدينا علاقات تعاون مختلفة مع روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع"، حسب قناة العالم الإيرانية.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
إيران ترفض مزاعم توفير طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
19 أكتوبر, 23:12 GMT
وتابع: "أخذنا أسلحة من روسيا وقدمنا لها في المقابل، لكن ليس أثناء أزمة أوكرانيا"، مردفا: "في مكالمة مع السيد جوزيف بوريل، قلت إنني مستعد ليقوم فريق من الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين بالتحقيق في مزاعم استخدام المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا".
ورفضت طهران، في وقت سابق اليوم، المزاعم الأمريكية بشأن وجود قوات عسكرية إيرانية في شبه جزيرة القرم لمساعدة موسكو في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مزاعم البيت الأبيض، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "نرفض بشدة هذه الأنباء".
ويوم الخميس الماضي، زعم جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن قوات إيرانية موجودة في شبه جزيرة القرم لمساعدة روسيا في عملياتها، مضيفا أن القوات عبارة عن مدربين وعمال دعم فني.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد رفض ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:10 GMT
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