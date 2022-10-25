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أكار يؤكد حرص تركيا على استمرار الحوار مع اليونان رغم "استفزازاتها"
أكار يؤكد حرص تركيا على استمرار الحوار مع اليونان رغم "استفزازاتها"
أكد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي على أن أنقرة تبذل جهودا واسعة من أجل استمرار الحوار مع اليونان "على الرغم من الخطابات الاستفزازية". 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:46+0000
2022-10-25T16:46+0000
اليونان
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جاء هذا اليوم الثلاثاء، خلال كلمة افتتاحية بمعرض الصناعات الدفاعية والطيران، في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير إن بلاده تحترم وستواصل احترام حدود الدول المجاورة وحقوقها السيادية.وعن هدف أنقرة الوحيد أفاد أنه "يتمثل بضمان أمن بلادنا وشعبنا، كما ننتظر من جيراننا احترام حقوقنا السيادية والتصرف وفقا للقانون الدولي والمنطق والعقل".وفي هذا السياق، أضاف أكار أنه "على الرغم من كل الأعمال والخطابات الاستفزازية، نبذل جهودا كبيرة لإبقاء قنوات الحوار مع جارتنا اليونان مفتوحة دائما، ونمد يد السلام من أجل استقرار منطقتنا".وأكد على أن أنقرة مصممة وعازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك قبرص.
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم

أكار يؤكد حرص تركيا على استمرار الحوار مع اليونان رغم "استفزازاتها"

16:46 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Stringer
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أكد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي على أن أنقرة تبذل جهودا واسعة من أجل استمرار الحوار مع اليونان "على الرغم من الخطابات الاستفزازية".
جاء هذا اليوم الثلاثاء، خلال كلمة افتتاحية بمعرض الصناعات الدفاعية والطيران، في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الوزير إن بلاده تحترم وستواصل احترام حدود الدول المجاورة وحقوقها السيادية.
وعن هدف أنقرة الوحيد أفاد أنه "يتمثل بضمان أمن بلادنا وشعبنا، كما ننتظر من جيراننا احترام حقوقنا السيادية والتصرف وفقا للقانون الدولي والمنطق والعقل".
وفي هذا السياق، أضاف أكار أنه "على الرغم من كل الأعمال والخطابات الاستفزازية، نبذل جهودا كبيرة لإبقاء قنوات الحوار مع جارتنا اليونان مفتوحة دائما، ونمد يد السلام من أجل استقرار منطقتنا".
وأكد على أن أنقرة مصممة وعازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك قبرص.
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