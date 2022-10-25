https://sputnikarabic.ae/20221025/أكار-يؤكد-حرص-تركيا-على-استمرار-الحوار-مع-اليونان-رغم-استفزازاتها-1069473277.html
أكار يؤكد حرص تركيا على استمرار الحوار مع اليونان رغم "استفزازاتها"
أكار يؤكد حرص تركيا على استمرار الحوار مع اليونان رغم "استفزازاتها"
أكد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي على أن أنقرة تبذل جهودا واسعة من أجل استمرار الحوار مع اليونان "على الرغم من الخطابات الاستفزازية". 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:46+0000
2022-10-25T16:46+0000
2022-10-25T16:46+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا اليوم الثلاثاء، خلال كلمة افتتاحية بمعرض الصناعات الدفاعية والطيران، في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير إن بلاده تحترم وستواصل احترام حدود الدول المجاورة وحقوقها السيادية.وعن هدف أنقرة الوحيد أفاد أنه "يتمثل بضمان أمن بلادنا وشعبنا، كما ننتظر من جيراننا احترام حقوقنا السيادية والتصرف وفقا للقانون الدولي والمنطق والعقل".وفي هذا السياق، أضاف أكار أنه "على الرغم من كل الأعمال والخطابات الاستفزازية، نبذل جهودا كبيرة لإبقاء قنوات الحوار مع جارتنا اليونان مفتوحة دائما، ونمد يد السلام من أجل استقرار منطقتنا".وأكد على أن أنقرة مصممة وعازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك قبرص.
https://sputnikarabic.ae/20221009/انطلاق-أول-سفينة-ركاب-من-تركيا-إلى-اليونان-غدا-بعد-توقف-دام-عامين-1068807996.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم
أكار يؤكد حرص تركيا على استمرار الحوار مع اليونان رغم "استفزازاتها"
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أكد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي على أن أنقرة تبذل جهودا واسعة من أجل استمرار الحوار مع اليونان "على الرغم من الخطابات الاستفزازية".
جاء هذا اليوم الثلاثاء، خلال كلمة افتتاحية بمعرض الصناعات الدفاعية والطيران، في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الوزير إن بلاده تحترم وستواصل احترام حدود الدول المجاورة وحقوقها السيادية.
وعن هدف أنقرة الوحيد أفاد أنه "يتمثل بضمان أمن بلادنا وشعبنا، كما ننتظر من جيراننا احترام حقوقنا السيادية والتصرف وفقا للقانون الدولي والمنطق والعقل".
وفي هذا السياق، أضاف أكار أنه "على الرغم من كل الأعمال والخطابات الاستفزازية، نبذل جهودا كبيرة لإبقاء قنوات الحوار مع جارتنا اليونان
مفتوحة دائما، ونمد يد السلام من أجل استقرار منطقتنا".
وأكد على أن أنقرة مصممة وعازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك قبرص.