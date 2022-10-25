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https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يقول-إن-روسيا-سترتكب-خطأ-جسيما-إذا-استخدمت-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-أوكرانيا-1069477748.html
بايدن يقول إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا
بايدن يقول إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن روسيا "سترتكب خطأ فادحا إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو المتكرر في هذا... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T19:52+0000
2022-10-25T19:52+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر بايدن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية باستخدام سلاح نووي تكتيكي"، مشيرا كذلك إلى أنه لا يستطيع تأكيد الادعاءات بأن روسيا "تستعد لعملية كاذبة لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا".أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، لنظرائه الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والأتراك عن قلقه من أن كييف، وفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، تستعد لاستفزاز يتعلق بتفجير قنبلة قذرة من تلقاء نفسها.وتهدف خطة كييف إلى تحميل موسكو مسؤولية استخدام الأسلحة الإشعاعية. وفقا للمصادر، بدأت كييف بالفعل التنفيذ العملي لهذه الخطة بتوجيه من الغرب، فيما وصل العمل على إنشاء القنبلة بالفعل في المرحلة النهائية.في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي، بايدن، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك في ظل العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا.من جانبه، حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع. وقال لافروف في وقت سابق من هذا الشهر: "أدعو من خلالكم جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام، ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع".فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يؤكد-أن-مسألة-إعداد-نظام-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-سيناقش-في-مجلس-الأمن-خلال-أيام-1069422436.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بايدن يقول إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا

19:52 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن روسيا "سترتكب خطأ فادحا إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو المتكرر في هذا الصدد.
واشنطن- سبوتنيك. وذكر بايدن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية باستخدام سلاح نووي تكتيكي"، مشيرا كذلك إلى أنه لا يستطيع تأكيد الادعاءات بأن روسيا "تستعد لعملية كاذبة لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا".
أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، لنظرائه الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والأتراك عن قلقه من أن كييف، وفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، تستعد لاستفزاز يتعلق بتفجير قنبلة قذرة من تلقاء نفسها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف يؤكد أن إعداد نظام كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة" ستتم إثارتها في مجلس الأمن خلال أيام
أمس, 15:28 GMT
وتهدف خطة كييف إلى تحميل موسكو مسؤولية استخدام الأسلحة الإشعاعية. وفقا للمصادر، بدأت كييف بالفعل التنفيذ العملي لهذه الخطة بتوجيه من الغرب، فيما وصل العمل على إنشاء القنبلة بالفعل في المرحلة النهائية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي، بايدن، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك في ظل العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا.
من جانبه، حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع. وقال لافروف في وقت سابق من هذا الشهر: "أدعو من خلالكم جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام، ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع".
فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
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