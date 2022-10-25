https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يقول-إن-روسيا-سترتكب-خطأ-جسيما-إذا-استخدمت-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-أوكرانيا-1069477748.html

بايدن يقول إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا

بايدن يقول إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن روسيا "سترتكب خطأ فادحا إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو المتكرر في هذا... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T19:52+0000

2022-10-25T19:52+0000

2022-10-25T19:52+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وذكر بايدن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية باستخدام سلاح نووي تكتيكي"، مشيرا كذلك إلى أنه لا يستطيع تأكيد الادعاءات بأن روسيا "تستعد لعملية كاذبة لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا".أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، لنظرائه الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والأتراك عن قلقه من أن كييف، وفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، تستعد لاستفزاز يتعلق بتفجير قنبلة قذرة من تلقاء نفسها.وتهدف خطة كييف إلى تحميل موسكو مسؤولية استخدام الأسلحة الإشعاعية. وفقا للمصادر، بدأت كييف بالفعل التنفيذ العملي لهذه الخطة بتوجيه من الغرب، فيما وصل العمل على إنشاء القنبلة بالفعل في المرحلة النهائية.في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي، بايدن، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك في ظل العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا.من جانبه، حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع. وقال لافروف في وقت سابق من هذا الشهر: "أدعو من خلالكم جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام، ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع".فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.

https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يؤكد-أن-مسألة-إعداد-نظام-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-سيناقش-في-مجلس-الأمن-خلال-أيام-1069422436.html

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