https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-تدين-تجاهل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراض-سورية-1069474977.html
روسيا تدين تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على أراض سورية
روسيا تدين تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على أراض سورية
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن موسكو تعتبر عدم وجود رد فعل من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الهجمات... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T17:31+0000
2022-10-25T17:31+0000
2022-10-25T17:31+0000
روسيا
العالم العربي
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واعتبر بوليانسكي في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن أحد العوامل المزعزعة للاستقرار في سوريا هي الهجمات الإسرائيلية، "مع انتهاك منهجي للمجال الجوي لسوريا والدول العربية المجاورة، يتم خلالها توجيه ضربات ضد أهداف مدنية".وكان قد أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الجنوبي.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق "إن سكان الأحياء الجنوبية لدمشق، أبلغوا عن أصوات انفجارين، على الأقل، سمع دويهما قرب الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين"، ولم ترد حتى اللحظة أي تفاصيل عن طبيعة الحدث.وكانت قد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، يوم الجمعة الماضي، لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق الغربي، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".
https://sputnikarabic.ae/20221024/مراسل-سبوتنيك-يفيد-بسماع-دوي-انفجارات-في-أجواء-ريف-دمشق--1069406330.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا تدين تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على أراض سورية
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أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن موسكو تعتبر عدم وجود رد فعل من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية أمرا غير مقبول.
واعتبر بوليانسكي في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن أحد العوامل المزعزعة للاستقرار في سوريا هي الهجمات الإسرائيلية، "مع انتهاك منهجي للمجال الجوي لسوريا والدول العربية المجاورة، يتم خلالها توجيه ضربات ضد أهداف مدنية".
"لقد وجه السوريون مرارا وتكرارا نداءات ذات صلة إلى الأمين العام (للأمم المتحدة) وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقائع الانتهاكات العديدة لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي الإنساني. ونعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل دون رد فعل مناسب".
ديمتري بوليانسكي
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
وكان قد أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الجنوبي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق "إن سكان الأحياء الجنوبية لدمشق، أبلغوا عن أصوات انفجارين، على الأقل، سمع دويهما قرب الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين"، ولم ترد حتى اللحظة أي تفاصيل عن طبيعة الحدث.
وقال مصدر عسكري سوري إنه في "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وكانت قد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، يوم الجمعة الماضي، لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق الغربي، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.
وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي
، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".