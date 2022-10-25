https://sputnikarabic.ae/20221025/زيلينسكي-يطلب-17-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-أوكرانيا-ويؤكد-أنه-لم-يحصل-على-سنت-1069454177.html
زيلينسكي يطلب 17 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا ويؤكد أنه لم يحصل على "سنت"
زيلينسكي يطلب 17 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا ويؤكد أنه لم يحصل على "سنت"
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة في الوقت الحالي إلى 17 مليار دولار لتحقيق أولويتها في عملية الانتعاش، لكن كييف لم تتلق أي سنت حتى هذه... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T12:26+0000
2022-10-25T12:26+0000
2022-10-25T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
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وقال زيلينسكي في كلمة ألقها في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا: "لقد وضعنا خطة ذات أولوية لمساعدة أوكرانيا، وهذا هو ما نحتاجه حرفيا للبقاء على قيد الحياة، اليوم وليس غدا، وليس العام المقبل، بل في الوقت الحالي".وتابع زيلينسكي: "يبلغ حجم خطة التعافي السريع الخاصة بنا 17 مليار دولار للتعافي العاجل على الفور، هذه (الأموال) للمستشفيات والمدارس والنقل والبنية التحتية للطاقة، لدينا حاجة هائلة لإعادة بناء المساكن".وقال زيلينسكي موجها حديثه لزعماء الغرب: "أطلب منكم تسريع القرارات اللازمة. لقد بدأت بإنشاء صندوق لإعمار أوكرانيا. من المهم أن يتألف مجلس الإشراف على الصندوق من 70% من ممثلي البلدان المانحة. يجب أن يبدأ الصندوق العمل الشهر المقبل".يذكر أن الرئيس الأوكراني كان قد قال في وقت سابق، إن بلاده تحتاج إلى 38 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية للعام المقبل.وبدورها، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق يقدر حاجة أوكرانيا للتمويل الخارجي لعام 2023 بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار شهريا.ذكرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية قدمت هذا العام مساعدات لأوكرانيا تقدر بأكثر من 19 مليار يورو، خارج إطار الإمدادات العسكرية. كما وافق الكونغرس الأمريكي على تخصيص تمويل لمساعدة أوكرانيا بحجم 65 مليار دولار.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الأسلحة التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى كييف "تستخدم في قصف البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية بدونباس، ما أسفر عن مقتل مدنيين وأطفال".
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العالم, اقتصاد
زيلينسكي يطلب 17 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا ويؤكد أنه لم يحصل على "سنت"
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة في الوقت الحالي إلى 17 مليار دولار لتحقيق أولويتها في عملية الانتعاش، لكن كييف لم تتلق أي سنت حتى هذه اللحظة.
وقال زيلينسكي في كلمة ألقها في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا: "لقد وضعنا خطة ذات أولوية لمساعدة أوكرانيا، وهذا هو ما نحتاجه حرفيا للبقاء على قيد الحياة، اليوم وليس غدا، وليس العام المقبل، بل في الوقت الحالي".
وتابع زيلينسكي
: "يبلغ حجم خطة التعافي السريع الخاصة بنا 17 مليار دولار للتعافي العاجل على الفور، هذه (الأموال) للمستشفيات والمدارس والنقل والبنية التحتية للطاقة، لدينا حاجة هائلة لإعادة بناء المساكن".
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه حتى اللحظة، لم تتلق كييف "سنتا لتنفيذ عملية التعافي السريع".
وقال زيلينسكي موجها حديثه
لزعماء الغرب: "أطلب منكم تسريع القرارات اللازمة. لقد بدأت بإنشاء صندوق لإعمار أوكرانيا. من المهم أن يتألف مجلس الإشراف على الصندوق من 70% من ممثلي البلدان المانحة. يجب أن يبدأ الصندوق العمل الشهر المقبل".
يذكر أن الرئيس الأوكراني كان قد قال في وقت سابق، إن بلاده تحتاج إلى 38 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية للعام المقبل.
وبدورها، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق يقدر حاجة أوكرانيا للتمويل الخارجي لعام 2023 بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار شهريا.
ذكرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية قدمت هذا العام مساعدات لأوكرانيا تقدر بأكثر من 19 مليار يورو، خارج إطار الإمدادات العسكرية. كما وافق الكونغرس الأمريكي على تخصيص تمويل لمساعدة أوكرانيا بحجم 65 مليار دولار.
قال ممثل روسيا الاتحادية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه من خلال تجاهل الجرائم التي ارتكبتها أوكرانيا ضد السكان الناطقين بالروسية، وتزويد كييف بالأسلحة لارتكابها، وبذلك، يصبح الغرب في الواقع شريكا في هذه الجرائم.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الأسلحة التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى كييف "تستخدم في قصف البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية بدونباس، ما أسفر عن مقتل مدنيين وأطفال".