https://sputnikarabic.ae/20221025/سيفر---إي-سونار-إيجابي-للكشف-عن-السفن-والغواصات-الهادئة-1069471544.html
"سيفر - إي"... سونار إيجابي للكشف عن السفن والغواصات الهادئة
"سيفر - إي"... سونار إيجابي للكشف عن السفن والغواصات الهادئة
تختلف وسائل الرصد الخاصة بالوحدات البحرية وفقا لنوع الوحدة البحرية التي تستخدمها ودقة ومدى رصد الأهداف المعادية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T15:51+0000
2022-10-25T15:51+0000
2022-10-25T15:51+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويمثل سونار "سيفر - إي" الروسي أحد أنظمة السونار الثابتة، التي تم تصميمها للكشف عن أنواع مختلفة من السفن إضافة إلى الغواصات ذات بصمة الصوت المنخفضة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمثل الغواصات ذات بصمة الصوت المنخفضة تهديدا كبيرا للأساطيل الحربية ويطلق على بعضها "الثقوب السوداء" لأن عملية اكتشافها تحت الماء تكون في غاية الصعوبة بفضل اعتمادها على محركات ديزل ذات مستويات ضوضاء منخفضة.ولهذا السبب، تم تصميم سونار "سيفر- إي" الإيجابي للكشف عن الغواصات الهادئة والسفن التي تبحر تحت الماء وعلى سطحه في مساحات واسعة تقع داخل نطاق تغطيته.ما هي أبرز المواصفات الفنية لسونار "سيفر - إي"؟ويقوم سونار "سيفر - إي" بمهام الكشف عن الأهداف البحرية المعادية وتعقبها وحساب السرعة والاتجاه الخاص بكل منها من مسافة تصل إلى ألف كيلومتر.كما يقوم بتصنيف الهدف المعادي وفقا لبصمة الصوت الخاص به ويقوم بتحويل بيانات الهدف إلى قوة المهام التابع لها عبر قنوات مختلفة منها الأقمار الصناعية.
https://sputnikarabic.ae/20221022/معلومات-عن-غواصة-المشروع-636-الروسية-المرعبة-1069361752.html
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رصد عسكري, روسيا
"سيفر - إي"... سونار إيجابي للكشف عن السفن والغواصات الهادئة
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تختلف وسائل الرصد الخاصة بالوحدات البحرية وفقا لنوع الوحدة البحرية التي تستخدمها ودقة ومدى رصد الأهداف المعادية.
ويمثل سونار "سيفر - إي" الروسي أحد أنظمة السونار الثابتة، التي تم تصميمها للكشف عن أنواع مختلفة من السفن إضافة إلى الغواصات ذات بصمة الصوت المنخفضة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتمثل الغواصات ذات بصمة الصوت المنخفضة تهديدا كبيرا للأساطيل الحربية
ويطلق على بعضها "الثقوب السوداء" لأن عملية اكتشافها تحت الماء تكون في غاية الصعوبة بفضل اعتمادها على محركات ديزل ذات مستويات ضوضاء منخفضة.
ولهذا السبب، تم تصميم سونار "سيفر- إي" الإيجابي للكشف عن الغواصات الهادئة
والسفن التي تبحر تحت الماء وعلى سطحه في مساحات واسعة تقع داخل نطاق تغطيته.
ما هي أبرز المواصفات الفنية لسونار "سيفر - إي"؟
نطاق التغطية تحت الماء: من 1 إلى 9 كيلومترات مربعة.
نطاق التغطية على سطح الماء: من 30 إلى 300 كيلومترا مربعا.
العمر الافتراضي: 10 سنوات.
ويقوم سونار "سيفر - إي" بمهام الكشف عن الأهداف البحرية
المعادية وتعقبها وحساب السرعة والاتجاه الخاص بكل منها من مسافة تصل إلى ألف كيلومتر.
كما يقوم بتصنيف الهدف المعادي وفقا لبصمة الصوت الخاص به ويقوم بتحويل بيانات الهدف إلى قوة المهام التابع لها عبر قنوات مختلفة منها الأقمار الصناعية.