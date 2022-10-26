https://sputnikarabic.ae/20221026/المجلس-الرئاسي-الليبي-يؤكد-سعيه-لتقريب-وجهات-النظر-بين-جميع-الأطراف-للوصول-إلى-الاستحقاق-الانتخابي-1069487931.html

المجلس الرئاسي الليبي يؤكد سعيه لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي

المجلس الرئاسي الليبي يؤكد سعيه لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T07:56+0000

2022-10-26T07:56+0000

2022-10-26T07:56+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن المنفي "ناقش خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية، وتقديم الدعم للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وسبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة".من جهته، أشاد نورلاند، بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه مع الأمم المتحدة والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تمر به البلاد.وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن، في وقت سابق، أنه يسعى للتعاون مع جميع الأطراف في البلد العربي. وقال: "أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا. سوف ألتقي بجميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب".وأضاف المسؤول الأممي: "أولوياتي – ضمن أولويات أخرى تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".وأوضح أنه منذ وصوله إلى طرابلس، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى عددا من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وقبل أكثر من شهر، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.

https://sputnikarabic.ae/20221024/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يعلن-عن-خلافات-عميقة-قد-تعيق-الوصول-إلى-الانتخابات-1069422173.html

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