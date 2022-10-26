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https://sputnikarabic.ae/20221026/غانتس-يغادر-تل-أبيب-متوجها-إلى-أنقرة-في-زيارة-مهمة-يلتقي-خلالها-نظيره-التركي-1069511864.html
غانتس يغادر تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة "مهمة" يلتقي خلالها نظيره التركي
غانتس يغادر تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة "مهمة" يلتقي خلالها نظيره التركي
غادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة وصفها بـ "المهمة" يلتقي خلالها نظيره التركي خلوصي أكار. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T16:15+0000
2022-10-26T16:15+0000
بيني غانتس
إسرائيل
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أخبار تركيا اليوم
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وقال غانتس في تغريدة له باللغة العبرية على حسابه بموقع تويتر: "أبدأ الآن زيارة رسمية إلى تركيا سألتقي خلالها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار. هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يعقد فيها اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، وأنا أرحب بذلك".وأضاف في تغريدة أخرى بالإنجليزية "سأقلع في زيارة مهمة إلى جمهورية تركيا، حيث سألتقي بنظيري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار".وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن تطلعه لإجراء "مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط".كانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين.من بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين سفير إسرائيلي في الشهر الماضي بعد أربع سنوات من عدم وجود سفير لتل أبيب لدى أنقرة.قبل نحو شهرين، زار رئيس القسم الأمني- ​​السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد درور شالوم تركيا لأول مرة منذ عقد، وجدد محور العلاقات الأمنية بين البلدين، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على الموضوعات التي سيتم بحثها على مستوى وزيري دفاع البلدين.
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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم

غانتس يغادر تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة "مهمة" يلتقي خلالها نظيره التركي

16:15 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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غادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة وصفها بـ "المهمة" يلتقي خلالها نظيره التركي خلوصي أكار.
وقال غانتس في تغريدة له باللغة العبرية على حسابه بموقع تويتر: "أبدأ الآن زيارة رسمية إلى تركيا سألتقي خلالها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار. هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يعقد فيها اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، وأنا أرحب بذلك".
وأضاف في تغريدة أخرى بالإنجليزية "سأقلع في زيارة مهمة إلى جمهورية تركيا، حيث سألتقي بنظيري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار".
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن تطلعه لإجراء "مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط".
كانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.
شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين.
من بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين سفير إسرائيلي في الشهر الماضي بعد أربع سنوات من عدم وجود سفير لتل أبيب لدى أنقرة.
قبل نحو شهرين، زار رئيس القسم الأمني- ​​السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد درور شالوم تركيا لأول مرة منذ عقد، وجدد محور العلاقات الأمنية بين البلدين، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على الموضوعات التي سيتم بحثها على مستوى وزيري دفاع البلدين.
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