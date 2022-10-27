https://sputnikarabic.ae/20221027/الأردن-يثمن-الجهود-الأمريكية-لإنجاز-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1069552041.html
الأردن يثمن الجهود الأمريكية لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الأردن يثمن الجهود الأمريكية لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
علق الأردن على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T20:11+0000
2022-10-27T20:11+0000
2022-10-27T20:11+0000
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وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنه "يمكّن لبنان من الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط"، وفق بيان رسمي لها.كما شددت "الخارجية الأردنية" أهمية هذا الاتفاق، "الذي سيساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".وثمنت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها الجهود التي قامت بها أمريكا لإنجاز هذا الاتفاق.ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".
https://sputnikarabic.ae/20221027/نصر-الله-ينفي-أن-يكون-ترسيم-الحدود-تطبيعا-مع-إسرائيل-1069541102.html
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أخبار الأردن, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
أخبار الأردن, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
الأردن يثمن الجهود الأمريكية لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
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علق الأردن على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنه "يمكّن لبنان من الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط"، وفق بيان رسمي لها.
كما شددت "الخارجية الأردنية" أهمية هذا الاتفاق، "الذي سيساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وثمنت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها الجهود التي قامت بها أمريكا لإنجاز هذا الاتفاق.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية
مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".
وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية
بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي
سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".