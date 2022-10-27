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https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-الروسية-توضح-أن-واشنطن-تعمل-على-زعزعة-استقرار-أفغانستان-والمناطق-المجاورة-لها-1069523091.html
الخارجية الروسية توضح أن واشنطن تعمل على زعزعة استقرار أفغانستان والمناطق المجاورة لها
الخارجية الروسية توضح أن واشنطن تعمل على زعزعة استقرار أفغانستان والمناطق المجاورة لها
قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بمساعدة حلفائها زعزعة الاستقرار في أفغانستان والمناطق المتاخمة لها. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T02:12+0000
2022-10-27T03:26+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وصرح سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون حاليا ممارسة ألاعيبهم الجيوسياسية، والعمل على زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان والمناطق المجاورة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد بوقت سابق هذا الشهر، خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحا، مشيرا إلى أن تواجد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لأكثر من 20 عاما فيها، أصبح هذا البلد غير قادرا على حل المشاكل المرتبطة بالإرهاب.ويذكر أن حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها حركة "طالبان"، مشترطة أن تفي الحركة بشروط عدة للاعتراف بها، على رأسها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.وكانت أمريكا قد أنهت، في 30 آب/أغسطس 2021، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من التواجد العسكري هناك، من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.وتشهد أفغانستان هجمات إرهابية على نطاق واسع؛ حيث كان من بين الهجمات الأخيرة استهداف مدخل السفارة الروسية في كابول، والذي أسفر عن سقوط قتلى، بينهم موظفين في السفارة.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أمين-عام-معاهدة-الأمن-الجماعي-يبحث-مع-نائب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الإرهاب-في-أفغانستان-1069194933.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية توضح أن واشنطن تعمل على زعزعة استقرار أفغانستان والمناطق المجاورة لها

02:12 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 03:26 GMT 27.10.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بمساعدة حلفائها زعزعة الاستقرار في أفغانستان والمناطق المتاخمة لها.
موسكو - سبوتنيك. وصرح سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون حاليا ممارسة ألاعيبهم الجيوسياسية، والعمل على زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان والمناطق المجاورة".
رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
أمين عام معاهدة الأمن الجماعي يبحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة الإرهاب في أفغانستان
18 أكتوبر, 14:51 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد بوقت سابق هذا الشهر، خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحا، مشيرا إلى أن تواجد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لأكثر من 20 عاما فيها، أصبح هذا البلد غير قادرا على حل المشاكل المرتبطة بالإرهاب.
ويذكر أن حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها حركة "طالبان"، مشترطة أن تفي الحركة بشروط عدة للاعتراف بها، على رأسها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.
وكانت أمريكا قد أنهت، في 30 آب/أغسطس 2021، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من التواجد العسكري هناك، من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
وتشهد أفغانستان هجمات إرهابية على نطاق واسع؛ حيث كان من بين الهجمات الأخيرة استهداف مدخل السفارة الروسية في كابول، والذي أسفر عن سقوط قتلى، بينهم موظفين في السفارة.
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