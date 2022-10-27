https://sputnikarabic.ae/20221027/بلينكن-يؤكد-أن-الكونغرس-لن-يغير-دعمه-لأوكرانيا-حال-خسر-الديمقراطيون-الأغلبية-في-الانتخابات-1069557039.html
بلينكن يؤكد أن "الكونغرس" لن يغير دعمه لأوكرانيا حال خسر الديمقراطيون الأغلبية في الانتخابات
بلينكن يؤكد أن "الكونغرس" لن يغير دعمه لأوكرانيا حال خسر الديمقراطيون الأغلبية في الانتخابات
أكد أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، أن "الكونغرس" لن يغير دعمه لأوكرانيا، حتى إذا فقد الديمقراطيون الأغلبية في الانتخابات النصفية المقبلة. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T23:56+0000
2022-10-27T23:56+0000
2022-10-28T00:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الكونغرس الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر بلينكين لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، ردا على ما إذا كان دعم "الكونغرس" لأوكرانيا سيتغير إذا فاز الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة، إنه لا يرى أن هذا يتغير بشكل أساسي.وقال وزير الخارجية الأمريكي:وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأفادت الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس" بأن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، ولكنها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، ولكن ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221027/أمريكا-ستعلن-هذا-الأسبوع-عن-حزمة-مساعدات-أمنية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1069556432.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي
أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي
بلينكن يؤكد أن "الكونغرس" لن يغير دعمه لأوكرانيا حال خسر الديمقراطيون الأغلبية في الانتخابات
23:56 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 00:48 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
أكد أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، أن "الكونغرس" لن يغير دعمه لأوكرانيا، حتى إذا فقد الديمقراطيون الأغلبية في الانتخابات النصفية المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر بلينكين لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، ردا على ما إذا كان دعم "الكونغرس" لأوكرانيا سيتغير إذا فاز الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة، إنه لا يرى أن هذا يتغير بشكل أساسي.
الآن، لا يمكن لأحد أن يتوقع المستقبل أبدا، ولكن بناء على ما رأيناه حتى الآن، أعتقد أن الدعم موجود، وهو ثابت، وهو من الحزبين.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.
وأفادت الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس" بأن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، ولكنها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، ولكن ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.
وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة
، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".
وأضاف أوستن أنه "نقدم لكييف المساعدات في الوقت الذي تحتاج إليه ولكن بعض المنظومات الدفاعية يستغرق إرسالها سنوات".
وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".
وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2
، ويراقب الوضع عن كثب".
يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.