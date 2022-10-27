https://sputnikarabic.ae/20221027/بيسكوف-يؤكد-عدم-وجود-رسالة-محددة-من-بوتين-إلى-زيلينسكي--1069533377.html

بيسكوف يؤكد عدم وجود رسالة "محددة" من بوتين إلى زيلينسكي

بيسكوف يؤكد عدم وجود رسالة "محددة" من بوتين إلى زيلينسكي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عدم وجود رسالة "محددة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى فلاديمير زيلينسكي. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T10:46+0000

2022-10-27T10:46+0000

2022-10-27T10:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين "لا توجد رسالة محددة في هذه الحالة، ولم يكن هناك حديث عنها". وشدد بيسكوف على أن كييف رفضت التفاوض مع روسيا بأمر من واشنطن.وأضاف بيسكوف أن روسيا لم تغير موقفها وهي مستعدة وتريد ضمان مصالحها على طاولة المفاوضات، "لكننا نتحدث عن عدم استعداد أوكرانيا للتفاوض".وقال بيسكوف: "في الواقع، أعرب زميلنا، زميل من دولة أفريقية... عن رغبته وقال إنه سيجري اتصالات وأنه في الواقع سينقل موقف بوتين هذا إلى الجانب الأوكراني".وأتي رد بيسكوف على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس غينيا بيساو، قال فيها إن بوتين طلب من زيلينسكي إرسال رسالة حول استعداده للمفاوضات.يذكر أن رئيس غينيا بيساو، أومارو شيسوكو إمبالو، كان في روسيا بزيارة رسمية. وخلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا.وأشار شيسوكو إمبالو خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن جمهوريته مهتمة بالفرقاطات الروسية لتجهيز البحرية الوطنية.وأضاف شيسوكو إمبالو: "ربما تكون روسيا قادرة على تزويدنا بمثل هذه السفن، وبعد ذلك سنرى كيف يمكننا دفع ثمن هذه الفرقاطات. يمكننا أيضا أن نطلب طائرات هليكوبتر".وأعرب شيسوكو إمبالو، عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "نعتقد ونأمل في أن نكون قادرين على إيجاد طريقة حتى نتمكن من إعادة الحوار بين الدولتين الشقيقتين".وأشار شيسوكو إمبالو إلى أنه يتطلع إلى مناقشة القضايا الأمنية في غرب أفريقيا، لأن روسيا وغينيا بيساو شريكان.

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