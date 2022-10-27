https://sputnikarabic.ae/20221027/مقتل-عنصري-أمن-إيرانيين-في-هجوم-جديد-شمالي-البلاد-1069551307.html
مقتل عنصري أمن إيرانيين في هجوم جديد شمالي البلاد
مقتل عنصري أمن إيرانيين في هجوم جديد شمالي البلاد
قتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس، في هجوم مسلح بمدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T19:31+0000
2022-10-27T19:31+0000
2022-10-27T19:57+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg
طهران– سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن المساعد الأمني لمحافظ مازندران روح الله سلكي قوله: "قتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية خلال هجوم إرهابي بمدينة آمل"، مضيفا أن "القوات الأمنية تحقق في الجريمة لمعرفة القاتلين ومحاسبتهم".أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصا خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد. ولاحقا اعتقلت السلطات منفذ الهجوم على، موضحة أنه لا يحمل الجنسية الإيرانية.وفي أعقاب ذلك، أعلن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم الدامي. فيما أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الذي لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ" إن "العمل الإرهابي لن يمر دون رد، وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".فيما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بـ"نار غضب وانتقام لمعسكر الشيطان جزاء عملهم المخزي والإرهابي في شيراز".وأكد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أن "قواته تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاهزة لتوجيه ضربة مدمرة للأعداء في أي مكان، انتقاما لدماء شهداء الحادث الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20221027/عدة-دول-عربية-تصدر-بيانات-إدانة-لهجوم-شيراز-الإرهابي-في-إيران-1069540395.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a3f39a02d5656780de394a6dcd1c444a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
مقتل عنصري أمن إيرانيين في هجوم جديد شمالي البلاد
19:31 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 19:57 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
قتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس، في هجوم مسلح بمدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات.
طهران– سبوتنيك
. ونقل التلفزيون الإيراني عن المساعد الأمني لمحافظ مازندران روح الله سلكي قوله: "قتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية خلال هجوم إرهابي بمدينة آمل"، مضيفا أن "القوات الأمنية تحقق في الجريمة لمعرفة القاتلين ومحاسبتهم".
أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصا خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد. ولاحقا اعتقلت السلطات منفذ الهجوم على، موضحة أنه لا يحمل الجنسية الإيرانية.
وفي أعقاب ذلك، أعلن تنظيم داعش
الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم الدامي. فيما أكد الرئيس الإيراني
، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الذي لن يمر دون رد.
وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ" إن "العمل الإرهابي لن يمر دون رد، وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".
فيما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بـ"نار غضب وانتقام لمعسكر الشيطان
جزاء عملهم المخزي والإرهابي في شيراز".
وأكد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أن "قواته تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاهزة لتوجيه ضربة مدمرة للأعداء في أي مكان، انتقاما لدماء شهداء الحادث الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد".