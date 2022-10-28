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https://sputnikarabic.ae/20221028/عون-يعلن-توصل-المحادثات-مع-الوفد-القبرصي-إلى-صيغة-لتعديل-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وقبرص-1069587918.html
عون يعلن توصل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
عون يعلن توصل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع ‏الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.‏ 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T18:21+0000
2022-10-28T18:21+0000
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وذكر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن "الرئيس عون تبلّغ ذلك من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب".وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك" الأسبوع الماضي، أن وفدا حكوميا قبرصيا سيزور البلاد الاثنين الماضي، لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الأردن-يثمن-الجهود-الأمريكية-لإنجاز-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1069552041.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

عون يعلن توصل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

18:21 GMT 28.10.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
الرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
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أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع ‏الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.‏
وذكر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن "الرئيس عون تبلّغ ذلك من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب".
وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك" الأسبوع الماضي، أن وفدا حكوميا قبرصيا سيزور البلاد الاثنين الماضي، لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
الأردن يثمن الجهود الأمريكية لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
أمس, 20:11 GMT
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".
وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
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