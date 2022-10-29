https://sputnikarabic.ae/20221029/بايدن-يصف-الهجوم-على-زوج-نانسي-بيلوسي-بـ-الحقير-1069591610.html

بايدن يصف الهجوم على زوج نانسي بيلوسي بـ "الحقير"

بايدن يصف الهجوم على زوج نانسي بيلوسي بـ "الحقير"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بـ"الحقير". 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T00:53+0000

2022-10-29T00:53+0000

2022-10-29T01:08+0000

نانسي بيلوسي

جو بايدن

أخبار العالم الآن

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وأوضح بايدن خلال تصريحات جاءت على هامش حفل عشاء لجمع التبرعات في مدينة فيلادلفيا، أن "هذا أمر حقير، لا مكان له في أمريكا، هناك الكثير من العنف السياسي والكراهية".ونقل زوج نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، البالغ من العمر 82 عاما، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في اقتحام منزله في ولاية كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الجمعة.وقال المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو، آدم لوبسينغر، إنه في حوالي الساعة 2:27 صباحا، وصل ضباط إلى منزل بيلوسي بعد الاعتداء على زوجها واعتقلوا مشتبها به.عانى بول بيلوسي من إصابات شديدة جراء الهجوم، بعدما ضربه المهاجم بمطرقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر على دراية بالتحقيق. وبحسب المصادر، فإن "بيلوسي تعرض للضرب على رأسه وجسده- وهو يعاني من كدمات وتورمات شديدة وإصابات أخرى".وكان المهاجم الذي لم تتضح دوافعه بعد يسعى للنيل من رئيسة مجلس النواب حيث صرخ خلال الهجوم في وجه الزوج "أين نانسي" قبل أن ينهال عليه ضربا بمطرقة. ولم تكن نانسي بيلوسي في المنزل بسان فرانسيسكو وقت وقوع الهجوم حيث تواجدت وقتها في العاصمة واشنطن.واتصل الرئيس جو بايدن بنانسي بيلوسي صباح الجمعة للتعبير عن دعمه، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.يأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي المقررة، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.يقوم الجمهوريون بحملاتهم الانتخابية اعتمادا على المخاوف المتعلقة بتزايد جرائم العنف، فضلاً عن التضخم وقضايا أخرى تتعلق بنوعية الحياة، وكانت نانسي بيلوسي بمثابة أداة تخفيف للهجمات السياسية من اليمين المتطرف، فضلا عن كونها هدفا متكررا لانتقادات الجمهوريين.يشار إلى أنه تم استهداف منزل نانسي بيلوسي (82 عاما) سابقا من قبل مقتحمي مبنى الكابيتول في أحداث يناير/ كانون الثاني 2021، كما تم تخريب منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل.وتزوجت نانسي بيلوسي من زوجها بول في عام 1963، وأنجبا 5 أبناء، ومثلت بيلوسي مدينة سان فرانسيسكو لعقود في مجلس النواب، وترقت لتصبح رئيسته، وهي الثانية في ترتيب الرئاسة الأمريكية بعد نائب الرئيس.يشار إلى أنه في وقت سابق من فصل الصيف للعام الحالي، حُكم على بول بيلوسي الذي يمتلك شركة مقرها سان فرانسيسكو للعقارات بالسجن 5 أيام و3 سنوات من المراقبة، بعد أن أقر بأنه مذنب بالقيادة تحت تأثير الكحول قبل تحطم سيارته.

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نانسي بيلوسي, جو بايدن, أخبار العالم الآن