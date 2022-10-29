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https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-الخارجية-الجزائري-يدعو-إلى-ضرورة-العمل-في-إطار-وحدة-المصير-والتكامل-العربي-1069609888.html
وزير الخارجية الجزائري يدعو إلى ضرورة العمل في إطار وحدة المصير والتكامل العربي
وزير الخارجية الجزائري يدعو إلى ضرورة العمل في إطار وحدة المصير والتكامل العربي
قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الأزمة في أوكرانيا خلقت واقعا متأزما ألقى بتداعياته على العالم والمنطقة العربية، داعيا إلى ضرورة العمل في إطار... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T17:09+0000
2022-10-29T17:09+0000
الجزائر
القمة العربية بالجزائر
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جاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم السبت، خلال افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية.وأكد لعمامرة أن العالم يعيش في الفترة الحالية عدة تحديات ما يتطلب العمل بشكل أكبر في إطار وحدة المصير والتكامل العربي.وأضاف: "من هذا المنطلق نعول من خلال قمة الجزائر على العمل العربي المشترك وفق نهج يمكن من مستقبل أفضل للشعوب العربية".وتابع أن "التحديات التي نعيشها لا يجب أن تنسينا قضايانا الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسياسة المحتل الذي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع".ونقل وزير الخارجية الجزائري تحيته للفصائل الفلسطينية "على الانخراط في المبادرة التي طرحها الرئيس الجزائري والتي توجت بإعلان الجزائر".وشدد على أن "العديد من الأزمات التي يمر بها الأشقاء في اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، يجب أن تستوقفنا من أجل دعم المصالحات وتعزيز التضامن مع الدول العربية التي تعاني من صعوبات ظرفية".ويبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.وكان مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، قد أفاد صباح اليوم، بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء، اليوم، الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة.ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-الخارجية-الجزائري-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-اللقاءات-مع-نظرائه-العرب-مثمرة-1069603846.html
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الجزائر, القمة العربية بالجزائر
الجزائر, القمة العربية بالجزائر

وزير الخارجية الجزائري يدعو إلى ضرورة العمل في إطار وحدة المصير والتكامل العربي

17:09 GMT 29.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAافتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 بالجزائر على مستوى وزراء الخارجية
افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 بالجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الأزمة في أوكرانيا خلقت واقعا متأزما ألقى بتداعياته على العالم والمنطقة العربية، داعيا إلى ضرورة العمل في إطار وحدة المصير والتكامل العربي.
جاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم السبت، خلال افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وأكد لعمامرة أن العالم يعيش في الفترة الحالية عدة تحديات ما يتطلب العمل بشكل أكبر في إطار وحدة المصير والتكامل العربي.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 في الجزائر على مستوى وزراء الخارجية

وأضاف: "من هذا المنطلق نعول من خلال قمة الجزائر على العمل العربي المشترك وفق نهج يمكن من مستقبل أفضل للشعوب العربية".
وتابع أن "التحديات التي نعيشها لا يجب أن تنسينا قضايانا الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسياسة المحتل الذي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع".
ونقل وزير الخارجية الجزائري تحيته للفصائل الفلسطينية "على الانخراط في المبادرة التي طرحها الرئيس الجزائري والتي توجت بإعلان الجزائر".

واستطرد: "نامل في لم الشمل بالمنطقة العربية وتوحيد صفها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها الدول العربية".

وشدد على أن "العديد من الأزمات التي يمر بها الأشقاء في اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، يجب أن تستوقفنا من أجل دعم المصالحات وتعزيز التضامن مع الدول العربية التي تعاني من صعوبات ظرفية".
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
وزير الخارجية الجزائري يؤكد لـ"سبوتنيك" أن اللقاءات مع نظرائه العرب مثمرة
14:27 GMT
ويبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
وكان مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، قد أفاد صباح اليوم، بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء، اليوم، الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة.
ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
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