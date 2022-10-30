https://sputnikarabic.ae/20221030/لم-يتم-تأجيل-أي-من-بنود-جدول-الأعمال-للقادة-في-القمة-العربية-وجرى-التوافق-في-أجواء-أيجابية-1069640894.html
الجامعة العربية تؤكد تجاوز خلافات الأمس خلال تحضيرات قمة الجزائر
الجامعة العربية تؤكد تجاوز خلافات الأمس خلال تحضيرات قمة الجزائر
أكد الأمين العام المساعد في الجامعة العربية حسام زكي، اليوم الأحد، توافق مجلس وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:12+0000
2022-10-30T15:12+0000
2022-10-30T15:23+0000
الجزائر
القمة العربية بالجزائر
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وأضاف زكي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أن "الخلافات التي كانت بالأمس تم تجاوزها"، مشيرا إلى أنه "جرى اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وتضمينها ضمن جدول الأعمال".واستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة العرب.وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.وبحسب موفد "سبوتنيك"، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر، أمس السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.ومن المنتظر أن يتم الاتفاق، اليوم الأحد، على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة العرب في القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, القمة العربية بالجزائر
الجزائر, القمة العربية بالجزائر
الجامعة العربية تؤكد تجاوز خلافات الأمس خلال تحضيرات قمة الجزائر
15:12 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الأمين العام المساعد في الجامعة العربية حسام زكي، اليوم الأحد، توافق مجلس وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة.
وأضاف زكي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أن "الخلافات التي كانت بالأمس تم تجاوزها"، مشيرا إلى أنه "جرى اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وتضمينها ضمن جدول الأعمال".
واستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات
حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة العرب.
وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.
وبحسب موفد "سبوتنيك"، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.
وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر
، أمس السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.
ومن المنتظر أن يتم الاتفاق، اليوم الأحد، على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة العرب في القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".