https://sputnikarabic.ae/20221031/الحكومة-اليمنية-تدعو-لبنان-إلى-إيقاف-بث-قناتين-تابعتين-لـأنصار-الله-1069693188.html

الحكومة اليمنية تدعو لبنان إلى إيقاف بث قناتين تابعتين لـ"أنصار الله"

الحكومة اليمنية تدعو لبنان إلى إيقاف بث قناتين تابعتين لـ"أنصار الله"

وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، طلباً رسمياً إلى حكومة تصريف الأعمال في لبنان، لإيقاف بث قناتين تلفزيونيتين تابعتين لجماعة "أنصار الله"، بتهمة "بث أنشطة... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T19:59+0000

2022-10-31T19:59+0000

2022-10-31T19:59+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إنه "وجه، للمرة الثانية، مذكرة رسمية إلى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، زياد المكاري، بشأن طلب إغلاق قناتي (المسيرة) و(الساحات) التابعتين لجماعة تم تصنيفها رسمياً تنظيماً إرهابياً [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] وتبثان أنشطة عدائية ضد اليمن، انطلاقا من الأراضي اللبنانية".وأضاف أن "قناة (المسيرة) تمارس التحريض، وتنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة والطائفية، وتهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي، وتبث الكراهية، وتضر بالعلاقات العربية، وتنتهك سيادة اليمن لصالح أجندة معادية للدولة والحكومة والشعب اليمني، وكذلك قناة (الساحات) وتعمل القناتان دون تراخيص قانونية".وأعرب عن "بالغ الأسف أن يتجاوز هذا الأمر إلى تدريب العاملين في قناتي (المسيرة) و(الساحات)، وما يُعرف بالإعلام الحربي من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية من قبل أطراف لبنانية تقدم الدعم للحوثيين لاستمرار الانقلاب وتأجيج الحرب والإمعان في قتل اليمنيين"، على حد قوله.واعتبر وزير الإعلام اليمني، "استمرار عمل هاتين القناتين من الأراضي اللبنانية أمرا يدعو للأسف، ولا ينسجم مع القوانين والمواثيق والاتفاقات، والعلاقة بين البلدين"، مطالباً بـ "سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقهما ومنعهما من العمل في لبنان وعدم التعامل معهما، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية".ويوم السبت قبل الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، تصنيف "أنصار الله" منظمةً إرهابية، محذراً من التعاون والتعامل معها.ويأتي التصعيد السياسي بعد تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة قبل الماضي، استهداف ناقلة في ميناء الضَّبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، بضربة وصفتها بـ "التحذيرية"، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام.وجاء هجوم "أنصار الله" على الناقلة بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221029/حكومة-اليمن-تتهم-أنصار-الله-بمنع-سفر-النساء-عبر-مطار-صنعاء-وبين-المحافظات-إلا-مع-مرافق-1069618426.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي