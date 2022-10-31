https://sputnikarabic.ae/20221031/عبداللهيان-يتسلم-نسخة-من-أوراق-اعتماد-سفير-روسيا-الجديد-في-إيران-1069695913.html

عبداللهيان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد في إيران

عبداللهيان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد في إيران

قدم السفير الروسي الجديد في طهران أليكسي دو داف، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T21:40+0000

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أخبار إيران

روسيا

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "عبد اللهيان، التقى السفير الروسي الجديد لدى جمهورية إيران، أليكسي دوف، في بداية مهمته في طهران وسلم نسخة من أوراق اعتماده له"، وأعرب عن أمله في أن يشهد مستوى العلاقات بين البلدين نموا يتناسب مع الطاقات المتاحة.واعتبر عبد اللهيان، لدى استقباله السفير الروسي الجديد في طهران، "اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين رئيسي إيران وروسيا بأنهما عامل لدفع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات.بدوره أشار السفير الروسي الجديد، في هذا اللقاء، إلى "مستوى وأبعاد التعاون الواسع بين البلدين"، مؤكدا عزم الحكومة الروسية على النهوض بالعلاقات بين البلدين.وتناقش طهران وموسكو خلال الاجتماع السادس عشر المقبل للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي تطوير حقول النفط الإيرانية، والصادرات الزراعية، فضلاً عن مشاكل ممر "الشمال والجنوب".وقال علي فوروزاندي، الممثل الرسمي لوزارة النفط الإيرانية لـ"سبوتنيك"،"خلال اجتماع هذه اللجنة، سيناقش الطرفان قضايا في قطاع الطاقة وهي تطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، والتصدير المتبادل للمنتجات الزراعية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بين البلدين".الطرفان سيناقشان المشاكل الرئيسية التي تعيق فتح ممر النقل "الشمال والجنوب" والذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.ووفقًا لممثل وزارة النفط في الجمهورية، فإن الاتفاقات الحالية المبرمة بين طهران وموسكو ستكون أيضًا موضوعًا للنقاش.ويعقد الاجتماع السادس عشر للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي في جمهورية الشيشان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.وبحسب فوروزاندي، سيشارك وزير النفط الإيراني جواد أوجي في الاجتماع.

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