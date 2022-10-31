https://sputnikarabic.ae/20221031/وزير-الدفاع-التركي-تعليق-صفقة-الحبوب-لن-يفيد-روسيا-أو-أوكرانيا-1069671458.html
وزير الدفاع التركي: تعليق صفقة الحبوب لن يفيد روسيا أو أوكرانيا
وزير الدفاع التركي: تعليق صفقة الحبوب لن يفيد روسيا أو أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، اعتزامه إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، مساء اليوم على خلفية تعليق روسيا مشاركتها في تنفيذ... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T12:35+0000
2022-10-31T12:35+0000
2022-10-31T12:35+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار خلال اجتماع افتراضي مع قادة الجيش، إنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع شويغو لبحث "صفقة الحبوب".وأضاف أن "تعليق صفقة الحبوب لن يفيد روسيا أو أوكرانيا أو أي طرف"، وفقا لموقع قناة "تي آر تي" التركية الرسمية.وأكد أكار أنه "يجب أن تستمر صفقة الحبوب وعلى الأطراف إعادة النظر بقرارهم".وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن "تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب قد يؤخر تنقّل السفن ويسبب المشاكل".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20221031/موسكو--تبدي-استعدادها-لمساعدة-البلدان-الأفريقية-فيما-يتعلق-بالوضع-مع-صفقة-الحبوب--1069662443.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير الدفاع التركي: تعليق صفقة الحبوب لن يفيد روسيا أو أوكرانيا
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، اعتزامه إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، مساء اليوم على خلفية تعليق روسيا مشاركتها في تنفيذ "صفقة الحبوب".
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار خلال اجتماع افتراضي مع قادة الجيش، إنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع شويغو لبحث "صفقة الحبوب".
وأضاف أن "تعليق صفقة الحبوب لن يفيد روسيا أو أوكرانيا أو أي طرف"، وفقا لموقع قناة "تي آر تي" التركية الرسمية.
وأكد أكار أنه "يجب أن تستمر صفقة الحبوب وعلى الأطراف إعادة النظر بقرارهم".
وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن "تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب قد يؤخر تنقّل السفن ويسبب المشاكل".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة
في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة
من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.