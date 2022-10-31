https://sputnikarabic.ae/20221031/وصول-عدد-من-قادة-ورؤساء-الدول-العربية-إلى-الجزائر-للمشاركة-في-القمة-العربية-1069692400.html
وصول عدد من قادة ورؤساء الدول العربية إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية
وصول عدد من قادة ورؤساء الدول العربية إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية
وصل إلى العاصمة الجزائرية اليوم عدد من قادة ورؤساء الدول العربية للمشاركة في القمة العربية المقررة غدا الثلاثاء. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T19:20+0000
2022-10-31T19:20+0000
2022-10-31T19:20+0000
القمة العربية بالجزائر
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وبحسب مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، وصل كل من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد على رأس وفد بلاده، وكذلك وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ومحمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الممثل الخاص لملك البحرين.وأضاف المراسل أن أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، وصل إلى الجزائر كذلك، وأيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفي، ورئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزالي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن رشاد العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان عبد الفتاح البرهان.ووصل إلى الجزائر اليوم أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال كضيف شرف.ومن المتوقع وصول عدد آخر من قادة ورؤساء الدول العربية خلال الساعات المقبلة إلى الجزائر للمشاركة في الدورة العادية الـ31 لقمة العربية.واختتم وزراء الخارجية العرب، أمس الأحد، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة الـ31 لإقرارها.
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزير-الخارجية-المغربي-ينفي-مشاركة-الملك-في-القمة-العربية-1069673728.html
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سبوتنيك عربي
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القمة العربية بالجزائر, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
القمة العربية بالجزائر, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وصول عدد من قادة ورؤساء الدول العربية إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية
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وصل إلى العاصمة الجزائرية اليوم عدد من قادة ورؤساء الدول العربية للمشاركة في القمة العربية المقررة غدا الثلاثاء.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، وصل كل من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد على رأس وفد بلاده، وكذلك وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ومحمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الممثل الخاص لملك البحرين.
وأضاف المراسل أن أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، وصل إلى الجزائر كذلك، وأيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفي، ورئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزالي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن رشاد العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان عبد الفتاح البرهان.
ووصل إلى الجزائر اليوم أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال كضيف شرف.
ومن المتوقع وصول عدد آخر من قادة ورؤساء الدول العربية
خلال الساعات المقبلة إلى الجزائر للمشاركة في الدورة العادية الـ31 لقمة العربية.
واختتم وزراء الخارجية العرب
، أمس الأحد، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة الـ31 لإقرارها.