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https://sputnikarabic.ae/20221101/أمين-عام-الأمم-المتحدة-يؤكد-دعم-مسار-السلام-وإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-فيما-يتعلق-بالملف-الفلسطيني-1069726076.html
أمين عام الأمم المتحدة يؤكد دعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني
أمين عام الأمم المتحدة يؤكد دعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني
الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس ندعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T19:05+0000
2022-11-01T19:32+0000
العالم العربي
القمة العربية في الجزائر
الجزائر
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وتابع، خلال كلمته أمام القمة العربية رقم 31، اليوم الثلاثاء في الجزائر: "كما ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم وما نعيشه الآن".وقال غوتيريش: "أشير أيضا إلى أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به الدول".وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين.وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/الجزائر-انطلاق-الجلسة-الافتتاحية-لأعمال-القمة-العربية-مساء-اليوم-1069702857.html
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزراء-خارجية-مصر-والعراق-والأردن-يجتمعون-للتنسيق-على-هامش-التحضير-للقمة-العربية-1069693878.html
الجزائر
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العالم العربي, القمة العربية في الجزائر, الجزائر
العالم العربي, القمة العربية في الجزائر, الجزائر

أمين عام الأمم المتحدة يؤكد دعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني

19:05 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 19:32 GMT 01.11.2022)
© Sputnik . mohamed Hemidaاستعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022
استعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس ندعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
وتابع، خلال كلمته أمام القمة العربية رقم 31، اليوم الثلاثاء في الجزائر: "كما ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم وما نعيشه الآن".
سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
الجزائر.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية مساء اليوم
08:35 GMT
وقال غوتيريش: "أشير أيضا إلى أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به الدول".
وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين.
وزراء مصر والأردن والمغرب في نقاش على هامش الاجتماعات في القمة العربية بالجزائر، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يجتمعون للتنسيق على هامش التحضير للقمة العربية
أمس, 20:19 GMT
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.
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