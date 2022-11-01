https://sputnikarabic.ae/20221101/تونس-تسلم-رئاسة-القمة-العربية-إلى-الجزائر-1069723088.html

تونس تسلم رئاسة القمة العربية إلى الجزائر وتبون يفتتح الدورة الـ31 للقمة

تونس تسلم رئاسة القمة العربية إلى الجزائر وتبون يفتتح الدورة الـ31 للقمة

سلم الرئيس التونسي قيس سعيد رئاسة القمة العربية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ31 المقامة بالعاصمة الجزائرية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T17:58+0000

2022-11-01T17:58+0000

2022-11-01T18:42+0000

العالم العربي

القمة العربية في الجزائر

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وافتتح تبون القمة العربية الـ31، اليوم الثلاثاء، بعدما تسلم رئاسة القمة من الرئيس التونسي.وقال تبون: "تنعقد القمة في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، خاصة في ظل عالمنا الذي لم يعرف في تاريخنا المعاصر أزمات كما هو الحال في المرحلة الراهنة"، مضيفا: "ولا تزال الأزمات ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات".وتابع: "تمتلك منطقتنا العربية مقومات وموارد هائلة تؤهلنا أن نكون فاعلين في العالم كقوة اقتصادية، ولا بد من استعادة الثقة من أجل التأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي".وأوضح الرئيس الجزائري: "يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصاد عربي للتركيز على العمل العربي المشترك ذو الأثر الإيجابي الملموس بشكل سريع".وتابع: "في ظل الأوضاع الراهنة، تبقى القضية الفلسطينية في صميم أو أولوياتنا، خاصة وأنها تتعرض للتصفية في ظل ممارسات الاحتلال وقتله للأبرياء وبناء المستوطينات ومصادرة الأملاك وتشريد السكان الأصليين بما في ذلك مدينة القدس الشريف ومحاوة تغيير معالمها التاريخية".وقال عبد المجيد تبون: "يتعين علينا في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن فرض حل الدولتين، أن نضاعف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في ظل ما يتعرض له من ممارسات، ونؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية بجميع بنودها".وتابع: "اتطلع إلى أن يتم خلال القمة إنشاء لجنة من أجل دعم القضية الفلسطينية"، مضيفا: "يجب منح فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ودعوتها لتحقيق هذا المطلب العربي".وقال تبون إن "الأزمات التي تعيشها ليبيا وسوريا واليمن لا تزال تبحث عن حل، وندعو لتحقيق المصالحة الوطنية داخل هذه الدول من أجل تحقيق تطلعات الشعوب بالحرية والكرامة".وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين، حسب مراسل "سبوتنيك".وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر.ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.

https://sputnikarabic.ae/20221101/تونس-تسلم-رئاسة-القمة-العربية-إلى-الجزائر-1069723088.html

https://sputnikarabic.ae/20221101/القادة-العرب-يتوافدون-على-المركز-الدولي-للمؤتمرات-للمشاركة-في-القمة-العربية-بالجزائر-1069720433.html

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العالم العربي, القمة العربية في الجزائر