https://sputnikarabic.ae/20221101/قيس-سعيد-نتقاسم-العز-والكرامة-مع-الجزائر-وكل-الشعوب-العربية-1069722560.html
قيس سعيد: نتقاسم العز والكرامة مع الجزائر وكل الشعوب العربية
قيس سعيد: نتقاسم العز والكرامة مع الجزائر وكل الشعوب العربية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس تتقاسم العز والكرامة مع الجزائر كما نتقاسمها مع كل الشعوب العربية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T17:31+0000
2022-11-01T17:31+0000
2022-11-01T17:37+0000
العالم العربي
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وتابع، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في القمة العربية الـ 31 بالجزائر: "نستشرف المستقبل حتى نتخطى معا بعزيمة واحدة كل الحواجز".وأوضح: "نعالج أسباب الفرقة ويمكننا أن نؤسس لمستقبل أفضل في إطار الجامعة العربية ".وقال سعيد: "يجب أن نخرج بلم الشمل والتكاتف ومواجهة جميع التحديات". وأضاف: "العديد من الأزمات، ومنها الإرهاب والاتجار بالبشر والتوترات كان لها أبلغ الأثر على البلدان العربية، كما أربكت النظام العربي"، ولذلك فنحن في حاجة لمفاهيم جديدة وطرق جديدة ستعود بالنفع على الإنسانية جمعاء".
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العالم العربي
قيس سعيد: نتقاسم العز والكرامة مع الجزائر وكل الشعوب العربية
17:31 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 17:37 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس تتقاسم العز والكرامة مع الجزائر كما نتقاسمها مع كل الشعوب العربية.
وتابع، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في القمة العربية الـ 31 بالجزائر: "نستشرف المستقبل حتى نتخطى معا بعزيمة واحدة كل الحواجز".
وأوضح: "نعالج أسباب الفرقة ويمكننا أن نؤسس لمستقبل أفضل في إطار الجامعة العربية ".
وقال سعيد: "يجب أن نخرج بلم الشمل والتكاتف ومواجهة جميع التحديات". وأضاف: "العديد من الأزمات، ومنها الإرهاب والاتجار بالبشر والتوترات كان لها أبلغ الأثر على البلدان العربية، كما أربكت النظام العربي"، ولذلك فنحن في حاجة لمفاهيم جديدة وطرق جديدة ستعود بالنفع على الإنسانية جمعاء".