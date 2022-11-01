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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-على-ضرورة-إزالة-العقبات-أمام-تصدير-الحبوب-والأسمدة-الروسية-1069711821.html
وزير الخارجية التركي يؤكد على ضرورة إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
وزير الخارجية التركي يؤكد على ضرورة إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، على "أهمية إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية". 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T12:38+0000
2022-11-01T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، إنه "يجب تخطي المشاكل المتعلقة بصفقة الحبوب من أجل استئناف تنفيذها"، مضيفا "سنواصل مساعينا من أجل حل المشكلة ونثق بأننا سنحلها وهذا سيكون لمصلحة الجميع".وأعلن وزير الخارجية التركي، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء اتصالات هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لبحث صفقة الحبوب خلال الأيام المقبلة".وقررت روسيا، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، ضرورة ضمان عدم وجود تهديدات من قبل نظام كييف للسفن العابرة في إطار "اتفاقية الحبوب"، وأن على الأمم المتحدة ضمان ذلك.وأوضح بوتين أن روسيا وافقت على اتفاقية الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، لكن 35% من الحبوب ذهبت إلى دول أوروبية، وفقط من 3 إلى 5% ذهبت إلى دول بحاجة إليها.وكشف بوتين أن الطائرات المسيرة التي استخدمت في قصف سفن أسطول البحر الأسود كانت تسير جزئيًا في الممر الذي يتم على طوله تصدير الحبوب، معتبرا أن هذه الطائرات شكلت تهديدا لكل من السفن الروسية التي تعمل على ضمان أمن هذا المسار، وللسفن المدنية التي تصدر الحبوب.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-حركة-السفن-عبر-الممر-الآمن-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-لأنه-استخدم-ضد-بلادها--1069689877.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية التركي يؤكد على ضرورة إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية

12:38 GMT 01.11.2022
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Petros Giannakouris
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، على "أهمية إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية".
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، إنه "يجب تخطي المشاكل المتعلقة بصفقة الحبوب من أجل استئناف تنفيذها"، مضيفا "سنواصل مساعينا من أجل حل المشكلة ونثق بأننا سنحلها وهذا سيكون لمصلحة الجميع".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تؤكد تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود لأنه استخدم ضد موسكو
أمس, 17:45 GMT
وأعلن وزير الخارجية التركي، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء اتصالات هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لبحث صفقة الحبوب خلال الأيام المقبلة".
وقررت روسيا، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، ضرورة ضمان عدم وجود تهديدات من قبل نظام كييف للسفن العابرة في إطار "اتفاقية الحبوب"، وأن على الأمم المتحدة ضمان ذلك.
وأوضح بوتين أن روسيا وافقت على اتفاقية الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، لكن 35% من الحبوب ذهبت إلى دول أوروبية، وفقط من 3 إلى 5% ذهبت إلى دول بحاجة إليها.
وكشف بوتين أن الطائرات المسيرة التي استخدمت في قصف سفن أسطول البحر الأسود كانت تسير جزئيًا في الممر الذي يتم على طوله تصدير الحبوب، معتبرا أن هذه الطائرات شكلت تهديدا لكل من السفن الروسية التي تعمل على ضمان أمن هذا المسار، وللسفن المدنية التي تصدر الحبوب.
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